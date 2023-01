ViO80 von Yanmar überzeugt rundum

Transport- und Erdbau-Spezialist Herz schätzt Qualität, Leistung und Vielseitigkeit des Kompaktbaggers.

Feuchtwangen, 09.01.2023 – Die Herz Transporte-Erdbau GmbH (Herz) ist seit über sieben Jahrzehnten erfolgreich in der Baubranche tätig. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Feuchtwangen, Landkreis Ansbach in Bayern, und beschäftigt in allen Bereichen über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für seine diversen Einsatzbereiche – Erdbau, Wegebau, Weiherbau, Abbruch, Recycling und Grünpflege – setzt Herz seit vielen Jahren auf die Maschinen von Yanmar Compact Equipment EMEA (Yanmar) und erwarb kürzlich einen kompakten Raupenbagger für verschiedenste Aufgaben.

Der acht-Tonnen-Midibagger ViO80-2PB verbindet die Leistung einer großen Maschine mit den Vorteilen eines Kompaktbaggers. Er eignet sich für eine Vielzahl von Arbeiten und punktet auf Baustellen mit begrenzten Platzverhältnissen. Konzipiert für maximal effektives Arbeiten kombiniert er hohe Leistung, große Vielseitigkeit, viel Komfort und maximale Verlässlichkeit – dies sind alles wichtige Kriterien für die täglichen Anforderungen von Herz. Das Hauptmerkmal des ViO80 ist sein Verstellausleger, der das Ausführen von Baggerarbeiten sehr dicht an der Maschine ermöglicht. Insbesondere für den Leitungsbau ist diese Eigenschaft von Vorteil. Der Midibagger wird bei Herz mit verschiedensten Arbeitswerkzeugen eingesetzt: Tieflöffel, Grabenlöffel, Reißzahn, Meißel, Sortiergreifer, Spaten, Erdbohrer, Kegelspalter und eine Baumschere für den Beschnitt von Bäumen und Hecken.

„Wir kennen die Maschinen bereits seit vielen Jahren und sie sind bei unseren Fahrern sehr beliebt. Der ViO80 überzeugt uns insbesondere durch die große Kabine, durchdachte Konstruktion und intuitive Bedienbarkeit. Zudem ist der Bagger sehr feinfühlig und präzise, seine serienmäßige Ausstattung ist komplett“, sagt Friedrich Herz, Geschäftsführer der Herz Transporte-Erdbau GmbH.

Bei der Konstruktion seiner Maschinen stellt Yanmar den Bediener stets in den Mittelpunkt. So bietet das Universal Design-Konzept des ViO80 eine ergonomische Umgebung, ein außergewöhnlich hohes Sicherheitsniveau sowie sehr gute Sichtverhältnisse. Die Bauform der Kabine gewährt einen 360-Grad-Rundumblick – für mehr Arbeitsschutz und Effizienz.

„Die Maschinen von Yanmar sind in puncto Qualität und Leistung rundum überzeugend. Kunden können sich darauf verlassen, dass die Maschinen einwandfrei funktionieren. Sollte doch einmal etwas sein, können wir mit unserem umfassenden Ersatzteillager und Service schnell Abhilfe leisten“, sagt Michael Scherzer, Verkauf bei Engelhardt Baumaschinen. Friedrich Herz bestätigt: „Neben der guten Produktqualität schätzen wir auch den Service unseres Yanmar-Händlers Engelhardt sehr. Dort werden wir wirklich gut betreut und dank der räumlichen Nähe ist immer jemand schnell vor Ort.“

Engelhardt führt das gesamte Yanmar-Produktportfolio: leistungsstarke Minibagger, Kompaktbagger und Dumper in verschiedenen Größen und Ausführungen sowie Radlader und Mobilbagger. Der in Schopfloch ansässige Baumaschinenspezialist ist seit 2018 Yanmar-Händler in Mittelfranken und bietet seinen Kunden neben Neu- und Gebrauchtmaschinen zum Kauf auch Maschinen zur Miete sowie verschiedene Serviceleistungen in der eigenen Werkstatt an.

Yanmar Compact Equipment EMEA baut und vertreibt kompakte Baumaschinen für den Straßen- und Tiefbau, den Galabau und die Landwirtschaft. Die Produktionsstätten befinden sich in Saint-Dizier, Nordost-Frankreich, Fukuoka, Japan und in Crailsheim, Baden-Württemberg, Deutschland. Die Vertriebszentrale für Europa liegt im französischen Bezannes bei Reims. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von über 170 Vertragshändlern und Importeuren aus ganz Europa.

