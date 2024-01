VisorTech WLAN-Full-HD-Wildkamera WK-605.app

Zum Ehrentag des Eichhörnchens am 21.01.2024

– WiFi-kompatibel + Bluetooth für automatische Mobilgerät-Verbindung

– Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellungen, Live-View und mehr

– 120°-PIR-Bewegungserkennung für Aufnahmen: schnelle 0,3 Sek. Auslöse-Zeit

– 46 IR-LEDs für Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 20 m Reichweite

– Mit Zeitraffer-Funktion (Time-Lapse) und Serienbild-Funktion (Multi-Shot)

– Wetterfestes Gehäuse nach IP66

Scheue Tiere wie Eichhörnchen filmen: Die WLAN-Wildkamera mit App von VisorTech nimmt per Bewegungserkennung mit 120° Erfassungsbereich automatisch auf, ohne die Tiere zu verschrecken. Die Aufnahme startet dabei innerhalb von nur 0,3 Sekunden! Und bei Nacht leuchten 46 Infrarot-LEDs das Geschehen in bis zu 20 m optimal aus.

Hochauflösende Videos und Fotos: Das Geschehen lässt sich in Full-HD-Videos oder auf Fotos mit bis zu 24 Megapixeln festhalten und sogar Zeitraffer-Videos erstellen. Auf Wunsch können auch Zeiträume festgelegt werden, in denen die Kamera aktiv sein soll.

Mit Schutz vor Fremden: Mit einem frei wählbaren Passwort aktiviert man die Zugriffssperre für Menü und Aufnahme.

Kostenlose App zum Einstellen und Aufnehmen: Einfach die App installieren und die Kamera mit dem Mobilgerät verbinden. Schon kann man bequem Einstellungen vornehmen und live sehen, was vor der Kamera passiert. Oder man startet die Aufnahme von Fotos und Videos. Und auf Wunsch können die Aufnahmen übertragen werden, ohne die Speicherkarte aus der Wildkamera zu nehmen!

– Zur Wildbeobachtung bei Tag und Nacht

– 3 PIR-Bewegungssensoren für automatische Aufnahmen: nur 0,3 Sek. Auslöse-Zeit

– PIR-Erfassungswinkel: 120° (insgesamt), Reichweite: bis 20 m

– 46 IR-LEDs für Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 20 m Reichweite

– Dämmerungssensor: schaltet automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus um

– Zeitraffer-Funktion (Time-Lapse) für Aufnahmen unabhängig von Bewegungserkennung in bestimmten Zeitintervallen

– Serienbild-Funktion (Multi-Shot): bis zu 5 Bilder nacheinander aufnehmen

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Bluetooth für automatische WLAN-Verbindung: aktiviert bei Näherung mit dem Mobilgerät automatisch die WLAN-Verbindung

– Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellungen, Live-View, Aufnahmen und zum Übertragen von Aufnahme auf Mobilgerät

– 3 Modi: nur Foto oder Video sowie Foto + Video

– Video-Aufnahmen in Full HD: 1920 x 1080 Pixel (1080p) bei 30 Bildern/Sek., Format: MP4

– Nimmt auch Fotos auf: bis zu 24 MP, Aufnahmeformat: JPEG

– Integrierter 5,1-cm-Farb-Monitor (2″) zum Kontrollieren von Einstellungen und Aufnahmen

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Aktivierungs-Timer: Kamera reagiert nur im eingestellten Zeitraum

– Loop-Aufnahme wählbar: neue Aufnahmen überschreiben alte Fotos und Videos, wenn die Speicherkarte voll ist

– Zugriffsperre auf Menü und Aufnahmen aktivierbar per frei wählbarem Passwort

– Wasserfestes Gehäuse: IP66

– Verbindung mit Computer per USB: zum Übertragen von Aufnahmen

– Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: 8 Batterien Typ AA / Mignon für bis zu 6 Monate Laufzeit oder per 5-V-Netzteil (Batterien und/oder Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 97 x 136 x 75 mm, Gewicht: 370 g

– Wildkamera WK-605.app inklusive Haltegurt, USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN:4022107411271

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7389-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7389-4235.shtml

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eHz3O1TsZjE&t=66s

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/BwFKRyCF7nxnrt9

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.