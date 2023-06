Vom Smalltalk zur Win-Win-Situation

Mit Netzwerken zum Erfolg

Netzwerken: ein entscheidender Erfolgsfaktor

In der heutigen Geschäftswelt geht es nicht nur darum, was man weiß, sondern auch wen man kennt. Netzwerken ist zu einem entscheidenden Faktor für den beruflichen und unternehmerischen Erfolg geworden. Durch das Erweitern des eigenen Netzwerks können neue Geschäftspartner und Kunden gefunden werden sowie Informations- und Wissenstransfer stattfinden.

Online: Kontakte aufbauen

Besonders in Zeiten der Digitalisierung ist Netzwerken wichtiger und einfacher als je zuvor. Heutzutage bedeutet das mehr als nur „Hallo“ sagen! Es gilt ansprechende Inhalte bereitzustellen, den bestehenden Netzwerkpartnern regelmäßig Feedback zu geben und auf Events teilzunehmen. Soziale Medien und Online-Netzwerke eröffnen neue Möglichkeiten, um Kontakte aufzubauen und eine von Vertrauen getragene Beziehung zu etablieren. Durch gezieltes Social-Media-Marketing kann eine große Reichweite erzielt werden und Kunden langfristig überzeugt werden. Bitte denken Sie daran, nicht die Masse ist entscheidend, sondern wie wertvoll die Mitglieder Ihres Netzwerks sind.

Offline: Kommunikation wirkt

Aber auch offline wird Networking immer wichtiger. Messen, Konferenzen oder lokale Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Hierbei sollte nicht vergessen werden, dass es in der Kommunikation nicht nur um das eigene Interesse geht, sondern um Wissen- und Informationsaustausch. Mit einer vorbereiteten und überzeugenden Kommunikationsstrategie wird der Smalltalk zum Vertrauensöffner und bringt langfristig gesehen für beide Seiten berufliche Vorteile.

Und mehr: „Mit den richtigen Worten schenken Sie Vertrauen, bewegen Sie Menschen, verändern Situationen, bewirken Zuversicht und gehen in Vorleistung für die Zukunft!“, so die Kommunikationsexpertin und GSA-Präsidentin Bettina Stark in ihrem Vortrag: Worte haben die stärkste Kraft.

Netzwerken: mit Persönlichkeit

Um in Netzwerken erfolgreich zu sein sind Klarheit über Ihre Botschaft, Ihr persönlicher Elevator-Pitch, Freude an Beziehungen, Ihr Auftreten gepaart mit Empathie und Selbstvertrauen sowie eine wertschätzende Kommunikation entscheidend.

Wenn Sie diese fünf Schritte im Networking einsetzen, haben Sie eine enorme Chance, neue Kunden oder Investoren zu gewinnen und die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu lenken. Denken Sie immer daran: Wir alle stecken normalerweise in unseren eigenen Gedankensphären und weiterhin am selben Ort – aber jetzt haben wir die Möglichkeit, neue Beziehungen in aller Welt aufzubauen!

Tipps zum Thema Netzwerken lernen finden Sie auch hier.

Win-Win: auf allen Seiten

Fassen wir also nochmal kurz zusammen: Das Netzwerken ist essenziell für jeden Geschäftsmann/jede Geschäftsfrau – durch passende Inhalte und Events vergrößert man seinen Einflussbereich und überzeugt! Es ist einer der wichtigsten Faktoren, um Beziehungen mit einer zielführenden Kommunikation aufzubauen und Unternehmen sowie Business erfolgreich zu machen.

Also worauf warten Sie noch? Nutzen Sie mit Selbstvertrauen die Chancen, die Ihnen Networking bietet.

Als Unternehmensberaterin und Expertin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berät Bettina Stark GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Sie hält dabei ein für Organisationen strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Mit ihrer Offenheit für Neues, ihrem Vertrauen zu sich selbst, ihren Führungs- und Unternehmererfahrungen sowie dem Feedback ihrer Kunden ist Bettina Stark seit über 10 Jahren im DACH-Bereich als Beraterin unterwegs.

In ihren Vorträgen begeistert die gelernte Bankkauffrau und Diplom Therapeutin ihre Zuhörer:innen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen.

Seit 2021 gestaltet Bettina Stark als Präsidentin der German Speakers Association die Geschicke des deutschen Berufsverbandes für Redner, Trainer und Coaches. Ihr Motto für ihre zweijährige Präsidentschaft: Der Vielfalt eine Stimme geben.

Profitieren Sie von den Unternehmererfahrungen von Bettina Stark und vor allem von ihrem Blick auf das Wesentliche sei es für Mensch oder Unternehmen.

