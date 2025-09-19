Von der Praktikantin zur Mitgesellschafterin

Selina Teusch übernimmt Führungsrolle bei Physiotraining Ruwertal

Was mit einem Praktikum begann, ist heute eine echte Karriereerfolgsgeschichte: Selina Teusch, Absolventin des dualen Bachelor-Studiengangs Fitnessökonomie an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), ist seit März 2025 Mitgesellschafterin der Physiotraining Ruwertal GmbH – und übernimmt inzwischen eigenständig die Leitung des operativen Geschäfts sowie die Führung von rund 20 Mitarbeitenden.

Duales Studium als Karriere-Turbo

Nach ihrem Start als Praktikantin entdeckte Selina über eine Facebook-Anzeige das Gesundheitszentrum Physiotraining Ruwertal und entschied sich für ein duales Studium im Bereich Fitnessökonomie. Der starke Praxisbezug, die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung und das Vertrauen, das ihr früh entgegengebracht wurde, stärkten ihre Kompetenzen – und ihr Selbstbewusstsein. Nach dem Bachelor folgte der nächste logische Schritt: der berufsbegleitende Master in Fitnessökonomie.

„Meine Motivation ist es, meine Fähigkeiten auszubauen, mein Wissen zu erweitern, mich neuen Herausforderungen zu stellen und dies in unser Unternehmen positiv einzubringen.“

Nächster Meilenstein: Mitgesellschafterin mit 28 Jahren

Heute ist Selina Teusch nicht nur ausgebildete Führungskraft, sondern auch Mitunternehmerin. Seit März 2025 ist sie offiziell Mitgesellschafterin der Physiotraining Ruwertal GmbH. Geschäftsführer Thomas Borresch übergibt ihr zunehmend die Verantwortung für das Tagesgeschäft – ein starkes Zeichen des Vertrauens in die Fähigkeiten der jungen Powerfrau.

Neues Projekt: Gesundheitszentrum im Herzen von Trier

Der Erfolg der Zusammenarbeit geht noch weiter: Gemeinsam mit Thomas Borresch arbeitet Selina Teusch aktuell an der Gründung eines neuen Gesundheitszentrums auf 500 m² im Zentrum von Trier.

Karrierechance in Trier: Werde Teil des Teams!

Für den neuen Standort „Physiotraining am Kornmarkt“ in Trier suchen Selina Teusch und Thomas Borresch aktuell noch duale Studierende.

Wenn du deine Leidenschaft für Sport, Gesundheit und Management in einem zukunftsstarken Unternehmen einbringen möchtest, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für deine Bewerbung an info@physiotraining-ruwertal.de.

Karriere machen in der Fitness- und Gesundheitsbranche?

Die Erfolgsgeschichte von Selina zeigt, wie viel Potenzial im dualen Studium an der DHfPG steckt. Wer früh Verantwortung übernehmen, sich weiterentwickeln und sogar unternehmerisch tätig werden will, findet hier das ideale Sprungbrett.

