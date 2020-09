Von wegen Jobkrise: Jobportal-Trio setzt auch in Coronazeiten Erfolgsstory fort

Die Corona-Pandemie sorgt für eine Krise auf dem deutschen Arbeitsmarkt – aber nicht in allen Sektoren: Die auf Fach- und Führungskräfte spezialisierten drei Job-Portale jobs4finance-it.de, jobs4ingenieure.de sowie jobs4mints.de verzeichnen ein dickes Plus an Firmen-Angeboten und Nachfragen.

Neues Outfit, schnellerer Inhalt, mehr Tipps für Ihren Erfolg: Die Jobs4-Portale präsentieren sich komplett neu. Jobsucher und Anbieter profitieren. Es ist eine Erfolgsstory: Vor über zehn Jahren gestartet, sind die drei Jobportale Schritt für Schritt immer größer geworden – auf der Anbieter – wie auf der Nachfrageseite. Sogar in Coronazeiten verzeichnen die drei Portale ein dickes Plus. Aktuell finden Sie insgesamt mehr als (12.00) hochspezialisierte Stellenangebote. Immer mehr Fachkräfte aus den jeweiligen Fachbereichen bereiten Ihren Jobwechsel aber auch den Neueinstieg vor. Die Karriereportale fokussieren sich wie kaum ein zweites auf Fach- und Führungskräfte. Damit vereinfachen sie Jobsuchenden und Anbietern das zielgenaue Suchen – und Finden.

Never change a winning team

Was ist neu? Zunächst mal gilt auch bei uns ein altbekannter Fußball-Grundsatz: “Never change a winning team”. Das bedeutet: Was viele Jahre gut war, entwickelte das im westfälischen Münster beheimatete Jobs4-Team konsequent weiter. So finden sich auf den Karriereportalen weiterhin neueste Stellenangebote. Und wie bisher profitieren Bewerber wie Anbieter vom großen Netzwerk aus Branchenkennern. Komplett überarbeitet wurde das Layout: Die drei Jobs4-Portale sind “hübscher” geworden. Zeitgemäß in der Optik. Doch zugleich auch schneller, zielgerichteter, passgenauer. Eine klare Win-Win-Situation: für Jobsuchende wie auch Anbieter.

Neues Karrieremagazin

Das neue integrierte “Karrieremagazin” bietet einen Bereich rund um aktuelle Fachthemen, vor allem mit vielen Tipps zu Bewerbungen, Jobchancen und vielem mehr. Dirk Böcker, der Geschäftsführer von BM Invest, das die Portale anbietet, will mit den drei Portalen in den kommenden Monaten noch weiter expandieren: “Es ist erstaunlich: Corona beflügelt Angebot und Nachfrage in vielen Branchen noch weiter. Unser Angebot passt also genau in die Zeit. Wir spüren das täglich.”

Die Job-Portale finden Sie hier:

https://www.jobs4finance-it.de/

https://jobs4ingenieure.de/

https://jobs4mints.de/

Die BM Invest GmbH ist ein Personaldienstleister, der sich auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Bereichen Engineering, Finance sowie IT im deutschsprachigen Raum spezialisiert hat. Hinter der BM Invest GmbH samt Netzwerk, steht ein Verbund aus Personalvermittlern und Unternehmensberatern die über langjährige Erfahrungen in der Personalvermittlung und in verwandten Branchen verfügen.

