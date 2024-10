Vorstellung der neuen Teleskop-PlattformLeiter SkyMatic von KRAUSE

Sicherheit, Komfort und praktisches Handling am Arbeitsplatz

Die neu entwickelte, fahrbare, einseitig begehbare Teleskop-Plattformleiter SkyMatic ist ein unverzichtbares Arbeitsmittel für sicheres und bequemes Arbeiten in unterschiedlichen Höhen. Durch die großzügige Standplattform und das umlaufende Geländer bietet sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Bedienkomfort. Die nach DIN EN 131-7 zertifizierte und speziell für den professionellen Einsatz konzipierte Leiter verbindet höchste Sicherheitsstandards mit optimaler Funktionalität. ________________________________________

Alsfeld, 21.10.2024 – KRAUSE, Deutschlands traditionsreichste Steigtechnikmarke, präsentiert stolz eine weitere Erweiterung des ohnehin schon umfangreichen Produktportfolios, bestehend aus Leitern, Tritten, Fahrgerüsten und vielen weiteren Lösungen, um sicher und komfortabel in der Höhe zu arbeiten. Die Teleskop-Plattformleiter SkyMatic reiht sich in dieses Sortiment ein und bietet maximale Flexibilität und Sicherheit bei einfachster Handhabung.

Die höhenverstellbare Plattformleiter ermöglicht durch das patentierte ClickMatic-System eine komfortable und leichtgängige Anpassung der Arbeitshöhe und bietet verschiedene Arbeitshöhen in einer Variante.

+Kleinere Variante: 1×3, 1×4 und 1×5 Sprossen mit Arbeitshöhen von ca. 2,80 m bis 3,30 m

+Größere Variante:1×5, 1×6, 1×7, 1×8 und 1×9 Sprossen mit Arbeitshöhen von ca. 3,30m bis 4,35m

Diese Flexibilität und die Möglichkeit, die Leiter auch auf Treppen und Absätzen sicher aufzustellen, machen sie zu einem vielseitig einsetzbaren Arbeitsmittel. So können je nach Bedarf unterschiedliche Arbeitshöhen bequem erreicht werden.

Für maximale Sicherheit ist die Plattformleiter mit einem dreiseitigen Geländerkorb und einer selbstschließenden Sicherheitstür ausgestattet, die den Arbeitsplatz rundum absichern. Beim Aufklappen werden alle Geländer und Sicherheitstüren automatisch positioniert. Die Standplattform aus rutschfestem Aluminiumprofil mit den Maßen 600 x 500 mm sorgt für zusätzliche Stabilität. Ein leichtgängiger Schnellverschluss verhindert ein unbeabsichtigtes Zusammenklappen der Leiter. Die 150 mm hohe Fußleiste (200 % höher als in der Norm EN 131-7 gefordert) erhöht die Sicherheit zusätzlich.

Zwei stabile Quertraversen mit bodenschonenden und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap) garantieren einen sicheren Stand auf unterschiedlichen Bodenbelägen. Durch die in die Traverse integrierten Bockrollen lässt sich die Leiter leicht und bequem mit einer Hand verfahren, was die Handhabung ebenfalls erleichtert. Mit ihrer geringen Standbreite ist die Leiter zudem ideal für objektnahes Arbeiten auf engstem Raum.

Für noch mehr Standsicherheit sorgen ab einer Leiterhöhe von 1×7 Sprossen beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger. Diese sind ab dieser Höhe obligatorisch. Trotz ihrer beeindruckenden Funktionen lässt sich die Plattformleiter SkyMatic platzsparend und kompakt verstauen, Sicherungsgurte verhindern ein ungewolltes Auseinanderklappen.

Zum Lieferumfang gehört eine passende Werkzeugtasche mit abnehmbarem Schultergurt, die vielseitig einsetzbar ist. Zusätzlich ist die Leiter mit einem wosatec QR-Code-Label ausgestattet, das eine einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln ermöglicht und so zur weiteren Gewährleistung der Arbeitssicherheit beiträgt.

Verfügbarkeit und Preis

Die Teleskop-Plattformleiter SkyMatic ist ab November 2024 im gut sortierten Fach- und Baumarkt sowie bei zahlreichen Online-Händlern erhältlich. Weitere Informationen unter www.krause-systems.de/skymatic

________________________________________

Über KRAUSE

Als Spezialist für Steigtechnik und angrenzende Arbeitsschutztechnik bietet KRAUSE innovative Produkte mit vielen Anwendungsvorteilen und eine hohe Lieferflexibilität. Diese Eigenschaften machen KRAUSE seit Jahrzehnten zu einem verlässlichen Partner.

KRAUSE-Produkte überzeugen täglich millionenfach in allen Anwendungsbereichen. Vom privaten Einsatz in den eigenen vier Wänden über den professionellen Einsatz im Handwerk bis hin zum täglichen Einsatz in der Industrie – vom einfachen Tritt über Stufen- und Sprossenleitern, von Fahrgerüsten bis hin zu kundenspezifischen Sonderlösungen. Immer und überall überzeugen unsere Erzeugnisse durch höchste Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit.

Strengste Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen im werkseigenen Labor sowie ständige Material- und TÜV-Prüfungen sind für KRAUSE-Produkte selbstverständlich. Zahlreiche unabhängige Tests und Zertifikate bestätigen unsere hohe Produktqualität.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0



http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.