VR PluraView Monitor in der Medical-Anwendung mit Vesalius3D

Professionelle 3D-Stereo-Visualisierung incl. Headtracking und Gestensteuerung

Der innovative 3D PluraView Monitor mit passiver Stereodarstellung von Schneider Digital ist für den speziellen Einsatz in den unterschiedlichsten medizinischen Anwendungsbereichen konzipiert und liefert damit die perfekte VR-Visualisierungskomponente zur Software Vesalius3D – Incl. Head-Tracking und Gestensteuerung über Stick oder Balls sowie einem Fußschalter für das Zoomen von Modellen.

Kombiniert mit Vesalius bietet er in der Medizin-Branche eine schlüsselfertige 3D-Arbeitsplatz-Lösung, um volumetrische medizinische Daten komfortabel und effizient zu analysieren sowie entsprechend zu präsentieren – in höchster Auflösung, flimmerfrei, bei Tageslicht. Einsatzbereiche sind z.B. in der medizinischen Diagnostik, in der OP-Planung, in der anatomischen 3D-Bildgebung (Röntgen CT, MRT), dem 3D-Druck oder der Auswertung visueller Medizindaten (z.B. Ultraschall).

Vesalius3D ist eine extrem benutzerfreundliche Anwendung zur Visualisierung patientenspezifischer anatomischer Strukturen aus medizinischen DICOM Standarddaten:

– Die 3D-Stereo Visualisierung: Sie ermöglicht in den virtuellen, digitalen “Körper” eines Patienten zu blicken.

– Nahtlose Integration von 2D und 3D Daten: Mittels Bilder in 2- bzw. 3D können Mediziner das Problem ihrer Patienten sicher und schnell erkennen.

– Keine speziellen Scans nötig: Verarbeitet medizinische Standardbildformate (CT, MRT, Ultraschall).

– Einfache VR-Interaktion: Mit der einen Hand das 3D Modell “greifen” und positionieren, mit der anderen Hand die Werkzeuge bedienen, über Head-Tracking ein Modell von allen Seiten betrachten.

Weitere Infos zum Medical VR PluraView Monitor hier

Schneider Digital – Das Unternehmen:

Schneider Digital ist ein weltweit tätiger Full-Service Lösungsanbieter für professionelle 3D-Stereo-, 4K- und VR/AR-Hardware. Auf Basis seiner bald 25-jährigen Branchen- und Produkterfahrung sowie seiner hervorragenden Beziehungen zu führenden Herstellern bietet Schneider Digital innovative, ausgereifte Profi-Hardware-Produkte und maßgeschneiderte Komplettlösungen für den professionellen Einsatz an. Qualifizierte Beratung und engagierter After-Sales-Service sind der eigene Anspruch an das Unternehmen.

Das Schneider Digital Produktportfolio umfasst die richtige, professionelle Hardware-Lösung für die jeweilige Anforderung in diesen Bereichen: High Resolution 4K-Monitore (UHD), 3D-Stereo- und Touch-Monitore von 22″ bis 98″, VR/AR-Lösungen, vom Desktop-System bis hin zu Multi-Display-Walls. Schneider Digital ist Hersteller der eigenen Powerwall-Lösung smartVR-Wall sowie des passiven Stereomonitors 3D PluraView. Performance-Workstations und Profi-Grafikkarten von AMD und NVIDIA sowie innovative Hardware-Peripherie (Tracking, Eingabegeräte u.v.a.) runden das Angebot ab. Viele Artikel sind lagernd. Das garantiert eine schnelle Lieferfähigkeit und Projektrealisierung.

Schneider Digital ist autorisierter Service-Distributor von AMD FirePRO/Radeon Pro, PNY/NVIDIA Quadro, 3Dconnexion, Stealth int., Planar und EIZO. Produkte von Schneider Digital finden ihren Einsatz vor allem in grafikintensiven Computeranwendungen wie CAD/CAM/CAE, FEM, CFD, Simulation, GIS, Architektur, Medizin und Forschung, Film, TV, Animation und Digital Imaging.

Weitere Informationen unter www.schneider-digital.com, www.vrwall.com und www.PluraView.com

