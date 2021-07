Warum du gerade jetzt einen Online-Shop eröffnen solltest

Mit dem eigenen JTL Onlineshop zum Erfolg

Die E-Commerce Branche ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und erlebt seit der Corona Pandemie einen rasanten Anstieg. Die E-Commerce Branche ist gefragter denn je und mit dieser gesteigerten Popularität kommen auch Vorteile, die dir als Besitzer eines Online-Shops zugute kommen.

Du betreibst einen Online-Shop oder überlegst einen Online-Shop zu eröffnen? Dann findest du hier nützliche Informationen. Vielleicht findest du den ein oder anderen Denkanstoß oder Tipp, den du schon bald für dein eigenes Projekt nutzen kannst.

COVID-19 hat das Kundenverhalten nachhaltig verändert. Mehr Kunden kaufen online ein als je zuvor, da es schneller, sicherer und bequemer ist und eine größere Auswahl an Produkten und Dienstleistungen bietet. Trotz der anhaltenden Lockerungen sind viele Konsumenten verunsichert in Geschäfte zu gehen und haben sich an den Komfort gewöhnt sich Artikel aller Art nach Hause liefern zu lassen.

Dies sind die größten Vorteile der E-Commerce Branche:

Bequem und sicher

In diesen unruhigen Zeiten von zu Hause aus einkaufen zu können und die Produkte, die man braucht, in der Sicherheit und Bequemlichkeit der eigenen vier Wände zu erwerben, ist für viele Menschen zur höchsten Priorität geworden. Covid-19 hat dies zur Realität für Menschen auf der ganzen Welt gemacht. Die Menschen kaufen heute mehr Produkte online als in einem physischen Geschäft – trotz Lockerungen und Öffnungen der stationären Geschäfte. Aktuelle Studien schätzen, dass auch nach dem endgültigen Aus der Pandemie die positiven Erfahrungen im Online Handel zu einer höheren Nutzung als zuvor führen. Online-Shop-Besitzer können sich diese erhöhte Nachfrage nach Online-Diensten zunutze machen und ihre Gewinne steigern, den Bekanntheitsgrad ihres Geschäfts erhöhen und die Anzahl ihrer Kunden steigern.

Erhöhte Marktgröße

Online-Shops können Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Das ist etwas, womit stationäre Geschäfte nicht konkurrieren können. Das größere Marktpotenzial macht es einfacher, den Gewinn zu steigern, den Bekanntheitsgrad deiner Marke zu erhöhen und Zielgruppen auf der ganzen Welt anzusprechen.

Exakte Einblicke in das Kundenverhalten

E-Commerce ist nachverfolgbar, das heißt, du kannst genau herausfinden, wie Kunden deine Website finden, wie lange sie verweilen, welche Aktionen sie durchführen und vieles mehr (für tiefere Einblicke in dieses Thema kannst du dir gerne den Artikel

“Die wichtigsten Analytics Kennzahlen und wie du sie für deinen Erfolg nutzt” durchlesen). Diese Informationen können genutzt werden, um Kunden besser zu verstehen und Änderungen vorzunehmen, die den Erfolg deines E-Commerce-Geschäfts steigern.

Die Vorteile der E-Commerce Branche haben dich inspiriert und überzeugt?

Du hast schon eine konkrete Idee, mit der du durchstarten möchtest? Dann fehlt dir jetzt nur noch dein eigener Online-Shop.

Deinen eigenen Online Shop eröffnen: Individuell und unkompliziert zum eigenen Onlineshop – ganz ohne Vorkenntnisse

Die Agentur Themeart hat es sich zur Aufgabe gemacht gebrauchsfertige JTL-Shop Templates zu entwickeln, die ansprechende Online-Shops in wenigen Minuten ermöglichen und darauf ausgelegt sind, allen Besuchern ein optimales Erlebnis zu bieten.

Alle Themeart Themes sind mobil optimiert und haben unzählige Anpassungsmöglichkeiten.

Bei der Entscheidung für ein Online-Shop-Template, das zu dir passt, gibt es viele Faktoren zu berücksichtigen. Daher gibt es zu jedem der zahlreichen Themeart Templates eine anschauliche Demo-Version, bei der alle Funktionen live getestet werden können. Sollten dabei Fragen oder individuelle Wünsche aufkommen, steht dir der Themeart Support mit Rat und Tat zu Seite.

Die Themeart GmbH ist eine junge international agierende Digitalagentur für Onlineshops mit Sitz in Monheim am Rhein. Wir haben uns auf Händler und Hersteller spezialisiert, die ihre Produkte und Dienstleistungen online über einen eigenen Onlineshop vermarkten und verkaufen wollen.

