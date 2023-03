Wegesrand für Deutschen Computerspielpreis nominiert

Wegesrand-Game „Abenteuer Hanse“ als „Bestes Serious Game“ nominiert

(Mönchengladbach, 24. März 2023) Die interaktive Museums-App „Abenteuer Hanse“ des Europäischen Hansemuseums Lübeck ist in der Kategorie „Bestes Serious Game“ für den Deutschen Computerspielpreis 2023 nominiert. Die von Wegesrand entwickelte App ermöglicht es großen und kleinen Besucher:innen im Europäischen Hansemuseum Lübeck auf eine ganz besondere Entdeckungstour zu gehen: der digitale Rundgang verknüpft virtuelle Inhalte mit der Ausstellung und schafft so einen neuen, spielerischen Zugang zur Geschichte der Hanse.

„Diese Nominierung für den wichtigsten Preis der deutschen Games-Branche macht das ganze Team stolz und bestätigt unsere Kompetenz im Bereich der Digitalisierung für Museen und Ausstellungen. Gerade vor dem Hintergrund, dass es sich um ein Museumsprojekt handelt, ist das für uns ein großer Erfolg. Wir bedanken uns ausdrücklich bei Dr. Felicia Sternfeld und dem Team vom Europäischen Hansemuseum für die großartige Zusammenarbeit und den Willen, solch innovative Lösungen im Museum einzusetzen.“, erklärt der für „Abenteuer Hanse“ zuständige Projektleiter Paul Lanzendorf von Wegesrand. „Der Einsatz von Gamification und Serious Games eröffnete neue, zeitgemäße Perspektiven für spielerischen Kulturvermittlung. In Verbindung mit Augmented Realtiy ergeben sich ganz neue Perspektiven.“

Wegesrand hat sich mittlerweile zum Innovationsführer für interaktive Anwendungen für Museen und Ausstellungen entwickelt. Auf der Kundenliste stehen u.a. die Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft, das Landesmuseum Zürich, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Hermannsdenkmal Erlebniswelt im Teutoburger Wald, das Ludwig Erhard Zentrum (LEZ) in Fürth, das Neanderthal Museum in Mettmann, das LWL Preußenmuseum Minden, das Clemens Sels Museum Neuss oder die Kunsthalle Mannheim.

