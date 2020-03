Weltfrauentag: Die Mutmacherin

Iris Damb leidet an Nierenversagen und wirbt für mehr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit chronisch kranker Arbeitnehmer

München, 6. März 2020 – Seit zehn Jahren arbeitet Iris Damb (40) als Customer Success Managerin in der TAP.DE Solutions GmbH – seit zwei Jahren muss sie regelmäßig zur Dialyse. Inzwischen hat sie eine Vier-Tage-Woche, die ihr den nötigen Freiraum und dem Arbeitgeber Planungssicherheit verschafft.

Das Besondere an der Vereinbarung zwischen TAP.DE und der Mitarbeiterin ist, dass Iris Damb zwar nur montags bis donnerstags arbeitet, aber weiterhin ihr volles Gehalt bezieht. Michael Krause, Geschäftsführer TAP.DE Solutions: “Frau Damb ist eine Mitarbeiterin der ersten Stunde und eine sehr geschätzte Kollegin. Ihr Wissen und ihre guten Beziehungen zu unseren Kunden sind sehr wichtig für unser Business und dank unserer Absprache können wir jetzt auch Kundentermine oder Meetings zuverlässiger planen und umsetzen.”

Iris Damb wiederum nutzt den Freitag, um krankheitsbedingte Arzt- oder Kontrolltermine wahrzunehmen. Ihr ist es wichtig, dass sie ihrem Arbeitgeber nicht zur Last fällt, sondern weiterhin ihren positiven Beitrag zum Geschäftsergebnis leistet. Damb: “Ich bin sehr dankbar für diese Lösung, denn die Arbeit ist ein wichtiger Halt für mich. Mit meinem Beispiel möchte ich anderen chronisch Kranken, aber auch deren Arbeitgebern Mut machen nach individuellen Möglichkeiten zu suchen – das lohnt sich für beide Seiten.” Das bestätigen auch die Kollegen von Damb. Sie profitieren nach wie vor von ihrem Wissen und nicht zuletzt der Motivation, mit der Damb ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten angeht.

Über den emotionalen Aspekt hinaus ist auch die Tatsache, dass Damb noch Geld verdienen kann und sich nicht mit einer Frühverrentung zufrieden geben muss ein großer Vorteil. “Die Arbeit macht mir Spaß und ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens”, sagt Damb, “aber natürlich ist es auch wichtig, dass ich noch genügend Geld zur Verfügung habe, um mir mein Leben trotz meines chronischen Nierenversagens so angenehm wie möglich zu gestalten.”

Ausführliche Informationen über die Mutmacherin und die individuelle Absprache mit ihrem Arbeitgeber unter: https://bit.ly/2vpA7nd

Die TAP.DE Solutions GmbH ist seit 2007 ein Beratungsunternehmen, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben des Anwenders einfacher und smarter zu gestalten. Für Unternehmen spielen dabei natürlich Sicherheit, Prozesseffizienz und Compliance eine wichtige Rolle. Diesen Spagat zwischen den Erwartungshaltungen überwinden wir mit ganzheitlichen Konzepten und Lösungen. Wir erarbeiten den individuellen, perfekten IT Workplace, mit dessen Lösungen sich nachhaltige Mehrwerte für Unternehmen und Mitarbeiter generieren lassen. Dabei legen wir großen Wert auf den Übergang von der Strategie zum Betrieb. Unser spezialisiertes und erfahrenes Team steht Unternehmen deshalb als kompetenter Berater in Fragen zum Arbeitsplatz der Zukunft, Endpoint Security sowie das Enterprise Service Management zur Seite. In den Bereichen Process Consulting und Business Analytics agieren wir als fachkundiger Systemintegrator und Berater.

Das Unternehmen ist strategischer Partner von Bugl & Kollegen, Centraya, Check Point, Mateso, Matrix42, Micro Focus, ReLicense, smartfurniture, SoftwareONE, Solarwinds, Vectra AI, VMware, Wandera. Weitere Informationen unter www.tap.de

