Weltneuheit im Fitness-, Athletik- und Therapiebereich: FLEXVIT Youth: Funktionelles Training mit Fitnessbändern jetzt auch altersgerecht für Kinder und Jugendliche möglich

(Mynewsdesk) Die Flexible Sports GmbH stellt erneut ihre Innovationsführerschaft im Bereich der Fitnessbänder unter Beweis. Sie bringt unter der Marke FLEXVIT Youth eine einzigartige Jugendkollektion auf den Markt, die auf die speziellen Anforderungen von Heranwachsenden beim Training in Verein, Schule und Physiotherapie abgestimmt ist.

Das Training für Kinder und Jugendliche, sei es im Fitness- und Leistungsbereich oder in der Therapie nach Verletzungen, kann nicht das gleiche Training wie für Erwachsene sein. Heranwachsende haben je nach Altersklasse und Entwicklungsstand spezifische körperliche, motorische und kognitive Voraussetzungen, die bei der Auswahl von Trainingsinhalten und Trainingsmethoden berücksichtigt werden müssen – aber vor allem auch bei der Wahl der Trainingsgeräte.

Ein altersspezifisches Fitness-, Athletik- und Reha-Training mit elastischen Bändern kann Heranwachsenden zu einer besseren Leistung, Haltung und Körperwahrnehmung verhelfen. Sie ermöglichen ein Training aller physischen Komponenten wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und Flexibilität.

Das Training mit elastischen Fitnessbändern bietet eine Reihe von Vorteilen: Es ist unabhängig von Gewichten, daher sicher, gelenkschonend und mit minimalem Risiko einer Überlastung. Es kann dynamische Kräfte in alle Richtungen wirken lassen und bereitet somit optimal auf die tatsächlichen täglichen oder sportartspezifischen Belastungen vor. Dabei ist es technisch kaum anspruchsvoll, hat jedoch einen hohen Spaßfaktor. Es ermöglicht eine große Vielfalt an Übungen und ist gleichzeitig enorm effektiv. Mithin ist es preiswert und kann an jedem Ort und zu jeder Zeit durchgeführt werden.

Tim Hüfner, Geschäftsführer und Entwickler der Bänder: „Wir haben 2015 die ersten textilen Fitnessbänder Made in Germany erfolgreich auf den Markt gebracht. Zudem gewinnt Band-unterstütztes Training in den Bereichen Fitness, Performance und Rehabilitation weiterhin an Popularität. Jetzt wollen wir die Vorzüge der FLEXVIT Bänder auch einer jüngeren Nutzergruppe zugänglich machen.“

Die FLEXVIT Youth Kollektion wurde speziell für die Verwendung von Kindern und Jugendlichen entwickelt. Dabei wurden insbesondere die geringere Körpergröße, der schmalere hüftbreite Stand und die niedrigere Kraftentfaltung berücksichtigt. In enger Zusammenarbeit mit Athletik- und Rehatrainern im Nachwuchsbereich wurden die Bänder in der Entwicklungsphase ausgiebig von Jugendlichen getestet, um den richtigen Widerstand und die optimale Dehnbarkeit zu ermitteln.

Die Kollektion besteht aus drei unterschiedlich starken „MinY“ Bändern (Loops) und einem langen, sehr variablen „MultY“ Band mit verschiedenen Schlaufen, die eine Anpassung an Körpergröße, Widerstandsstärke und Übungswahl schnell ermöglichen. Darüber hinaus können verschiedene Bänder aus der FLEXVIT Standard Kollektion verwendet werden (Resist Band, Revolve Band, Tür- und Multi-Anker).

Die Bänder der Youth Kollektion werden in Deutschland entwickelt, hergestellt und zertifiziert. Sie bestehen aus einem besonderen Material, das sie im Vergleich zu herkömmlich verwendeten Bändern aus Gummi robuster und langlebiger macht. Zudem können FLEXVIT Bänder gewaschen werden und fühlen sich auf der Haut sehr angenehm an. Die verwendeten Farben wurden von Vertretern der jungen Zielgruppe ausgewählt.

Besonderheiten der FLEXVIT Youth Kollektion

* absolute Weltneuheit: speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt

* optimal auf die körperlichen Voraussetzungen von Heranwachsenden abgestimmt

* ermöglichen altersgerechtes Fitness, Athletik- und Reha-Training

* kann gezielt zur Vermeidung und Behandlung von Haltungsschäden, muskulären Dysbalancen und Verletzungen eingesetzt werden

* auch zur Aktivierung vor dem Training und Wettkampf sowie zur Leistungssteigerung bei ambitionierten Teenagern

* an jedes Leistungsniveau anpassbar, auch an absolute Beginner/Neulinge

* erlaubt das wichtige Training mit Widerstand („Krafttraining“), aber ohne Gewichte

* Übungsausführung vom Ort unabhängig: in Schule (Bewegte Pause), im Verein, Zuhause oder auf Reisen

* gelenkschonend und sicher, dadurch kaum Verletzungsgefahr

* hohe Spaßkomponente durch Übungsausführungen in Paaren oder Gruppen

* alle Bänder der FLEXVIT Youth Kollektion sind öko- und hygienezertifiziert

* Waschbar bis 60 Grad

* Made in Germany

Interessant für Trainer und Fitness-Studios: Das begleitende Präventionskonzept „Fit & Vital – Funktionelles Bandtraining für Jugendliche“ wurde von der ZPP (Zentrale Prüfstelle Prävention) nach § 20 SGB zertifiziert und wird ab sofort angeboten. Dieses Konzept ist das erste seiner Art speziell für Training mit Bändern und eines der wenigen für Jugendliche überhaupt. Entsprechende Trainerschulungen sind in Planung.

Die Flexible Sports GmbH wird 5 Prozent des Umsatzes der FLEXVIT Jugendkollektion an die gemeinnützige Kinderorganisation Plan International Deutschland e.V. spenden, um Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in der ganzen Welt zu unterstützen.

Die Flexible Sports GmbH ist der Premium-Hersteller von elastischen Athletikbändern. FLEXVIT Bänder werden seit 2015 in enger Zusammenarbeit mit Athletik-Experten und Therapeuten entwickelt. Sie setzen neben dem Siegel Made in Germany sowie dem Öko- und Hygiene-Zertifikat neue Maßstäbe in Sachen Robustheit, Langlebigkeit und Design. Durch die größte Produktbreite und -tiefe werden die FLEXVIT Bänder weltweit im Profi-, Amateur- und Rehabilitationssport sowie im Fitness- und Gesundheitsbereich anerkannt und vielseitig eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Haigerloch, Baden-Württemberg. www.flexvit.band: https://flexvit.band/

