OutSystems startet Online-Weiterbildung zu Low-Code für Entwickler in Großbritannien

Frankfurt am Main, 20. Mai 2020. OutSystems, Pionier und marktführender Anbieter bei Low-Code-Entwicklung, bietet eine Online-Weiterbildung zum Thema Low-Code für Entwickler in Großbritannien an. Die kostenlose “Low-Code School” steht 20 Teilnehmern offen. Der zweiwöchige Online-Kurs (15. bis 26. Juni) richtet sich an Entwickler, die bereits traditionelle Programmiersprachen beherrschen.

Die Schulung erfolgt werktags außerhalb üblicher Arbeitszeiten und aufgrund der COVID-19-Beschränkungen vollständig online. So können Entwickler aus ganz Großbritannien teilnehmen.

OutSystems bietet allen Teilnehmern eine kostenlose Zertifizierung an, die gewöhnlich 145 britische Pfund kostet. Darüber hinaus präsentiert ihnen das Unternehmen Stellenangebote innerhalb seines Ökosystems aus Kunden und Partnern. OutSystems geht davon aus, dass dieses Ökosystem 2020 weltweit mehr als 5.000 Arbeitsplätze schaffen wird, davon etwa 700 in Großbritannien.

Tausende von Kunden weltweit vertrauen OutSystems, der Nummer eins unter den Low-Code-Plattformen für die schnelle Anwendungsentwicklung. Entwickler mit einer ausgeprägten Liebe zum Detail haben jeden Aspekt der OutSystems-Plattform erstellt, um Unternehmen bei der Entwicklung von Anwendungen und damit bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.

OutSystems ist die einzige Lösung, die die Leistungsfähigkeit der Low-Code-Entwicklung mit fortschrittlichen mobilen Funktionen kombiniert und die visuelle Entwicklung ganzer Anwendungen ermöglicht, die sich leicht in bestehende Systeme integrieren lassen.

Weitere Informationen finden sich unter www.outsystems.de sowie unter blog.outsystems.com.

