PEARL Schnelltrocknendes Mikrofaser-Badetuch

Kuscheliges Hightech-Tuch mit hoher Saugkraft

– Ideal für Sport, Strand, Reisen u.v.m.

– Kuschelig weiche Kunst-Mikrofasern

– Extrem saugfähig und schnelltrocknend

– Waschbar sowie fussel- und flusenfrei

Extrem saugstark und schnelltrocknend ist dieses Mikrofaser-Handtuch von PEARL! Dank hoher Saugkraft trocknet man sich blitzschnell ab. Nach kurzem Aufhängen oder in die Sonne legen ist das Badetuch im Nu wieder voll saugfähig.

Ideal für Fitness, im Urlaub, am See u.v.m.: Das 180 x 90 cm große Leichtgewicht braucht in der Sport- oder Reisetasche nur ganz wenig Platz! Auch im Thermal- oder Hallenbad, sowie am sonnigen Sandstrand ist das Badehandtuch ein äußerst komfortabler Begleiter.

Mit dauerhaftem Kuschelfaktor: Das Mikrofaser-Tuch bleibt sogar nach vielen Wäschen angenehm flauschig-weich und absolut formstabil. Ohne zu fusseln oder flusen fühlt es sich auch nach langer Zeit noch besonders sanft auf der Haut an.

– Kuschelweiches Badehandtuch aus Kunst-Mikrofasern

– Ideal für das Fitness-Studio, am Strand oder See, auf Reisen u.v.m.

– Auch optimal für Hallen- oder Thermalbad: trocknet sehr schnell

– Hautfreundliche und hochwertige Kunstfaser: extrem saugfähig und federleicht

– Waschbar ohne Fusseln oder Flusen: Handwäsche bis 30 °C

– Material: 88% Polyester, 12 % Polyamid

– Maße: 180 x 90 cm, Gewicht: 309 Gramm

Preis: 7,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6855-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6855-5043.shtml

Auf pearl.de sind viele weitere Größen und Farben zu finden: Handtücher und Badtücher

Die Presseinformation und Bilderlinks sind hier zu finden: https://www.magentacloud.de/lnk/5UhJmkNR

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.