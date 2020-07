Wenn die Seele Kalorien verbrennt

Yoga und das Wunder von Stabilität und Glück

Wir alle kennen das. Da hat man eine lange Arbeitswoche hinter sich, fühlt sich abgespannt und ausglaugt.

Wir sehnen uns nach etwas “Gutem”, das uns Ausgleich und Entspannung verspricht.

Die Seele braucht Nahrung, nur erkennen wir es oftgenug nicht.

Heisse Schokolade mit einem großen Klecks Sahne verspricht ersatzweise, Wohltat und Entspannung.

Nach dem Genuss kommt oft die Reue. Die Kalorien zeigen sich gerne auf den Hüften und das gefällt uns überhaupt nicht. Um regelmäßig Sport zu treiben fehlt uns die Zeit. Denn es gibt auch noch Kinder, die versorgt werden möchten und den Partner, der Zuwendung braucht. “Wo bleibe ich?!” fragt man sich.

Yoga und die Seele sind ein Team

Praktiziere Yoga und die Seele verbrennt Kalorien.

Das Sehnen nach etwas Gutem, das wir nicht genau benennen können, ist unser spiritueller Hunger.

Wir brauchen eine intelligente alltagstaugliche spirituelle Praxis, die wir einfach in den Alltag integrieren können,

die uns leicht zur Gewohnheit wird, die energetisch unser Tor zur Seele wieder öffnet, uns sinnerlich stabilisiert, nährt und verbindet.

Yoga ist eine Jahrtausende alte spirituelle Praxis, die schon in kleinen Zeiteinheiten täglich ausgeübt, innerlich stabilisiert und unsere Gedankenkreise wohltuend unterbricht.

Täglich 10 Minuten Meditation am Morgen und am Abend, Achtsames Beobachten der eigenen Gedanken, mehrmals täglich langes Ausatmen und Innehalten sind erste und sehr einfache Schrittem hin zu neuen Gewohnheiten, die uns kalorienfrei nähren. Plötzlich sehen wir wieder klarer, können Entscheidungen für uns treffen, gewinnen neuen Mut und Zuversicht. Seelentröster wie Sahne, tassenweise Kakao oder große Stücke himmlischer Käsekuchen sind nicht mehr notwendig.

Lebensfreude pur

Charlotte Toma stellt in ihrem neuen Online Yoga Portal “Yoga für Göttinnen” unter www.yofgo.com, in über 60 Yoga Praxisvideos vor, wie wir uns innerlich nähren können, ohne Kalorien zu uns zu nehmen.

“Lebensfreude pur”, so Charlotte Toma, Yogalehrerin mit Jahrzehnte langer Praxis- und Lehrerfahrung, ist das Ergebnis und Kalorien spielen uns keinen Streich mehr. Wenn wir beginnen, Yoga kontinuierlich – auch in kleinen Tageseinheiten – zu praktizieren, verändert das unser ganzes Sein. “Selbstliebe entsteht. Sie ist das, was ich als zutiefst nährend bezeichne”, erklärt Charlotte Toma. “Und daraus resultierende Selbstfürsorge, birgt Momente, in denen wir uns selbst begegnen. Hier können wir der Stimme unseres Herzens lauschen.” ergänzt die erfahrene Yogalehrerin. Hier ist deine Mitte. Das ist die Göttin in dir. Mehr informationen zu diesem neuen Yogastil von und mit Charlotte Toma unter www.yofgo.com

Online Portal

Hinter dem Konzept Yoga für Göttinnen® steht Charlotte Toma. Seit mehr als 15 Jahren professionelle und erfahrene Yoga- und Ausbildungslehrerin. Die Vielzahl der Übungsvideos auf ihrem neuen Portal “Yoga für Göttinnen®”, kurz www.yofgo.com, ist seit Mai 2020 online. Es spiegelt 15 Jahre Unterrichts- Lehr- und Gruppenerfahrung und fast 37 Jahre eigener Yogapraxis.

