Wie ein Kiteurlaub in Tarfia zur Startup-Idee führte

Snorly.de sorgt mit individuellen Schnarchschienen für ruhige Nächte in deutschen Schlafzimmern.

Manchmal entstehen die besten Geschäftsideen in den unerwartetsten Momenten. So war es auch bei Snorly, dem Startup, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, bezahlbare Schnarchschienen für jedermann zu fertigen.

Die Gründer, Simon Wilmes und Julian Weber, hatten die zündende Idee nicht etwa in einem Büro, sondern während eines Kiteurlaubs in Tarifa. Dort stellten sie fest, dass besonders unter dem Einfluss von Sangria vier von fünf Leuten nachts schnarchten – eine Situation, die vielen Paaren und Familien nur allzu bekannt vorkommen dürfte, da in Deutschland etwa 40 bis 50 Prozent aller Erwachsenen schnarchen.

Simon hatte zuvor bereits verschiedene günstige Schnarchschienen ausprobiert – einige funktionierten teilweise, aber der Tragekomfort war miserabel und teilweise schmerzte der Kiefer am Morgen. Die meisten Modelle waren klobig, unbequem und weit entfernt von einer wirklich alltagstauglichen Lösung.

„Ich habe selbst geschnarcht und wusste, wie nervig und ungesund das sein kann – nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld. Also haben wir uns gefragt: Warum sind die hochwertigen Zahnarzt-Schienen so teuer, und lässt sich das nicht auch günstiger anbieten?“

Gesagt, getan: Snorly war geboren!

Die Lösung: Individuelle Schnarchschienen bequem nach Hause

Snorly bietet eine Alternative zu teuren Zahnarztlösungen, die oft 1.000 bis 1.600 Euro kosten. Stattdessen setzt das Startup auf einen smarten Direktvertrieb:

Kunde erhält ein Abdruckset und macht den Zahnabdruck bequem zu Hause.

Der Abdruck wird an ein Partner-Zahnlabor geschickt, das die Schiene individuell anfertigt.

Die fertige Schiene wird direkt an den Kunden versandt – zum Preis von aktuell 390 Euro.

Damit liegt Snorly zwischen zwei Welten: deutlich hochwertiger als die billigen „Boil & Bite“-Schienen aus dem Internet, die oft schlecht sitzen und Zahnprobleme verursachen, aber erheblich günstiger und unkomplizierter als eine Behandlung beim Zahnarzt.

Snorly Schnarchschiene – Set und Anwendung

Wie funktioniert die Schiene?

Das Prinzip hinter der Schnarchschiene (im Fachjargon auch Protrusionsschiene genannt) ist einfach, aber effektiv: Der Unterkiefer wird sanft nach vorne verlagert, wodurch die Atemwege mehr Platz bekommen und das störende Schnarchen effektiv reduziert bzw. verhindert wird.

Bewährt, getestet und besonders komfortabel

Snorly setzt auf ein bewährtes Design, das sich in vielen Jahren in der Zahnmedizin und Schlafgesundheit als besonders effektiv erwiesen hat. Die Gründer haben mehrere medizinische Schnarchschienen getestet und sich für eine der am Markt etabliertesten Varianten entschieden.

„Uns war besonders wichtig, dass die Schiene angenehm zu tragen ist und kaum auffällt“, ergänzt Simon.

Deshalb bietet Snorly eine der dünnsten und niedrigvolumigsten Schienen auf dem Markt, die Tragekomfort mit hoher Effektivität kombiniert.

Snorly Schnarchschiene – niedriges Volumen, hoher Komfort

„Wir haben gerade erst angefangen“

Das Startup ist noch jung, aber die ersten Erfolge geben dem Konzept recht. Die Schienen kommen bei den Kunden gut an, und das Unternehmen wächst durch Online-Marketing und Performance-Advertising kontinuierlich.

„Viele unserer Kunden haben vorher billige Schnarchschienen aus dem Internet ausprobiert und waren enttäuscht. Unsere Schienen sind individuell vom Zahnlabor gefertigt und bieten die Qualität einer Zahnarztlösung – nur ohne die hohen Kosten“, so Simon.

Snorly plant bereits die nächsten Schritte: Das Unternehmen will seine Reichweite weiter ausbauen und die Marke in Deutschland noch bekannter machen, damit noch mehr Menschen zu erholsamem Schlaf ohne Schnarchen finden.

Mehr über Snorly

Mehr Infos zu Snorly und den Schnarchschienen gibt es unter Snorly.de

Snorly bietet eine unkomplizierte und effektive Lösung für schnarchfreie Nächte: maßgefertigte Schnarchschienen, die bequem online bestellt und direkt aus zertifizierten deutschen Zahnlaboren geliefert werden.

Kontakt

Snorly GmbH

Julian Weber

Pilgramstr. 6

50674 Köln

015141826313



http://snorly.de

