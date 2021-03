Wie ein Startup aus Bayern Autofahren grüner macht

1 Million Kilometer Kampagne zum World Earth Day

In genau einem Monat, am 22.04.2021, ist World Earth Day. An diesem Tag werden international viele wertvolle Aktionen zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit stattfinden. Und auch ein Start-Up aus Icking bei München möchte seinen Beitrag leisten: “Gemeinsam ans Ziel” heißt die Initiative für einen CO2-neutralen Autoverkehr, in deren Mittelpunkt die App “Tramling” steht.

Warum wir Tramling brauchen

In Sachen Umweltschutz geht es uns wohl allen ähnlich: oft sehen wir sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wir trennen unseren Müll, versuchen beim Einkaufen auf Plastik zu verzichten, (Fern-)Reisen haben sich momentan sowieso erledigt. Worauf aber viele von uns nicht ganz so einfach verzichten können, ist das

Auto. Und da kommt Tramling ins Spiel (kostenlos im App Store & bei Google Play zum Download). Wird Tramling vor der Autofahrt aktiviert, trackt die Anwendung die Zahl der zurückgelegten Kilometer und berechnet daraus das ausgestoßene CO2. Genau diese Menge wird 1:1 durch das Kaufen und Stilllegen von EU-Emissionsrechten und

durch lokale Klimaschutzprojekte in Deutschland neutralisiert. Das alles passiert mit nur zwei Klicks- und die Kosten werden während der Kampagne von verschiedenen Unternehmen übernommen.

Unsere Mission

Zusammen mit mehr als 100 Unternehmen und ihren Mitarbeitern wollen wir pünktlich zum World Earth Day in die Offensive gehen und das CO2 von EINER MILLION Kilometer neutralisieren.

Wir haben dafür bereits namhafte Firmen wie Mibaby.de, Geschenkidee.de, NetDigital, Experteer und Squeaker.net mit an Bord und hoffen auch viele unserer Mitbürger:innen zu erreichen.

Jede/r Einzelne von uns macht einen Unterschied- aber nur gemeinsam kommen wir ans Ziel!

Gemeinsam ans Ziel wurde von Dr. Jörg Überla aus Icking bei München gegründet. Der passionierte Internet-Unternehmer ist Mitglied der Klimaschutz

Initiative Leaders For Climate Action. Auch als Gemeinderat engagiert sich der zweifache Vater für eine bessere Umwelt.

