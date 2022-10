Wie finanziere ich meinen Wunsch-Lehrgang?

Egal ob Sie den Seniorenassistentenlehrgang in Präsenz, den Seniorenassistenten-Fernlehrgang, den gesetzlich vorgeschriebenen Lehrgang zum Berufsbetreuer besuchen möchten, diese Frage ist oft entscheidend.

Der Rahmenkredit Cashpresso kann Ihnen helfen Ihren so wichtigen Wunsch in eine neue Zukunft zu erfüllen.

Der Fernlehrgang Seniorenassistenz ist davon gänzlich abgedeckt. Bei den Präsenz-Lehrgängen ist ein wesentlicher Teil der Kosten abgedeckt. Dieses ist eine große Erleichterung dem gewünschten Ziel näher zu kommen. Die Teilnehmer unserer Lehrgänge, die dieses Angebot genutzt haben, waren durchgehend sehr zufrieden.

Cashpresso – bis zu 1.500,00 EUR Rahmenkredit in 10 Minuten!

Ein Angebot der Raiffeisen Bank International – eine führende Bank in Österreich (mit Sitz in Wien) – mit ca. 16,8 Mio. Kunden und 200 Geschäftsstellen.

Eine echte Finanzierungshilfe für Ihren gewünschten Lehrgang.

Dieses Angebot ist ausschließlich für Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland oder Österreich gedacht.

Sie beantragen den Kredit bis zu maximal 1.500,00 EUR ausschließlich online in 10 Minuten. Dazu benötigen Sie Ihr Ausweisdokument, eine gute Internetverbindung sowie ein Smartphone, oder einen Computer mit Webcam. Ihre Bonität wird automatisch innerhalb von 3-5 Sekunden überprüft. Ein Anstellungsverhältnis ist dabei nicht erforderlich.

Mit dem Cashpresso Ratenrechner können Sie Ihren individuellen Ratenplan erstellen. Wählen Sie einfach den benötigten Betrag bis max. 1500,00 EUR und die Höhe Ihrer monatlichen Wunschrate aus: Cashpresso Finanzierung

Sie erhalten Ihren persönlichen Rückzahlungsplan, der Ihnen Auskunft über die Laufzeit, den Gesamtbetrag und die Zinsen gibt. Die Ratenhöhe und Laufzeitkann jederzeit kostenlos geändert werden.

Sofort nach der 10-minütigen Anmeldung können Sie über den Betrag verfügen.Es gibt keine zusätzlichen Gebühren auch bei vorzeitiger Kündigung und Rückzahlung.

Das Team der HELP Akademie freut sich auf Ihren Anruf und nimmt sich Zeit für Ihre Fragen.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21

info@help-akademie.de

https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.