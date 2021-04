Wie man mit Podcasten tatsächlich Geld verdient: Neuer Info-Podcast voller Tipps geht an den Start

Einen eigenen Podcast zu starten, ist nicht wirklich schwer. Hörer zu gewinnen und auch noch Geld damit zu verdienen, braucht dagegen eine gute Planung und Tipps vom Profi. Genau die liefert jetzt kostenlos ein neuer Podcast: “Einfach Podcasten” von Podsultant Daniel Wagner.

Podcasts sind in Deutschland beliebt wie nie: Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom von 2020 hört mittlerweile jeder dritte Deutsche mindestens ab und zu einen Podcast. Knapp jeder Zehnte hört sogar täglich eine oder mehrere Folgen. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen auf die Idee kommen, selbst einen Podcast zu veröffentlichen. Der Aufwand ist verhältnismäßig gering, den Themen sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn es gut läuft, kann man damit gutes Geld verdienen.

Doch wie schafft man das eigentlich? Was braucht man, um einen Podcast auf die Beine zu stellen? Wie kann man seinen neuen Podcast bekannt machen? Und wie erschafft man nicht nur ein beliebtes, sondern auch ein finanziell erfolgreiches Produkt? Antworten liefert seit Neuestem – wie sollte es anders sein – ein Podcast: “Einfach Podcasten”, von Coach und Podcaster Daniel Wagner.

“Einfach Podcasten” hatte seine Premiere am 01. März 2021 mit der Folge “Das macht einen guten Podcast aus”. Seitdem erscheint wöchentlich eine neue Folge, zu Themen wie “Podcast-Intro selbst einsprechen oder einsprechen lassen?”, “Wie Du Dein Persönlichkeit im Podcast einbringen kannst”, “Warum jeder Podcast einen Redaktionsplan braucht” oder “Lohnt es sich, für einen Podcast kostenpflichtige Werbung zu schalten?”.

Aus der Themensetzung wird klar, an wen sich Daniel Wagner hier richtet: Podcaster, die erfolgreicher werden wollen und Neulinge, die gerade in das Business einsteigen. Denn ein eigener Podcast ist ein Business und so muss er auch geplant werden, macht Podsultant Wagner deutlich. Zumindest, wenn das Projekt neben Spaß auch ein bisschen Geld einbringen soll. Ihm selbst ist das schon vor Jahren gelungen, nun will er sein Wissen über diesen Weg mit anderen teilen.

Über den Podcast

“Einfach Podcasten” ist gemacht von Podcastern für Podcaster und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden (u.a. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer und Amazon Music). Erscheinungsdatum der ersten Episode: 01. März 2021. Erscheinungsrhythmus: wöchentlich.

Über den Host

Daniel Wagner, geboren 1983, veröffentlicht seit mehreren Jahren den “Investor Stories Podcast” rund um sein Hobby: Interessante Geschichten und Tipps aus der Finanzwelt. Obwohl der Podcast nur nebenberuflich gestartet wurde, hat Daniel Wagner “Investor Stories” zu einem erfolgreichen Side-Business ausgebaut. Angefangen hat der Pfaffenhofener wie vermutliche die meisten Neu-Podcaster: Mit viel Motivation und Begeisterung, aber wenig Reichweite und Erfolg. Bis er entdeckte, worauf es beim Podcasten und bei der Vermarktung ankommt. Diese Erfahrungen nutzt er inzwischen, um als Mentor und Coach andere Podcaster erfolgreich zu machen. Durch sein neues Projekt, den Podcast “Einfach Podcasten”, teilt er sein Fachwissen nun mit noch mehr Interessierten.

Sie möchten mehr Informationen über “Einfach Podcasten” oder ein Interview mit Daniel Wagner? Nehmen Sie gerne Kontakt auf:

Daniel Wagner

E-Mail: daniel@podcast-stories.de

Tel.: 0179-3271839

https://podcast-stories.de

Als Podsultant hilft Daniel Wagner Angestellten und Selbstständigen ihren eigenen Podcast professionell zu starten und diesen von Anfang an als (Side-) Business zu betreiben.

Kontakt

Daniel Wagner Internetdienstleistungen

Daniel Wagner

Stettbergstr. 43

85276 Pfaffenhofen

01793271839

daniel@podcast-stories.de

https://podcast-stories.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.