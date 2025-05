Wiesbadener Expertin Szilvia Keilani überzeugt beim International Speaker Slam mit Plädoyer für Vielfalt als Wirtschaftsfaktor

Wiesbaden, 20.05. – Die Wiesbadener Rednerin, Trainerin und Coach Szilvia Keilani nahm am 15. März 2025 am 6. International Speaker Slam in Wiesbaden teil und begeisterte das Publikum mit ihrer Rede über die Bedeutung von Vielfalt in Unternehmen. Die Veranstaltung, die über 200 Teilnehmer aus 26 Ländern anzog, stellte damit einen neuen Rekord auf.

Keilani, Expertin für Vielfalt, nutzte die Bühne des International Speaker Slam, um ihre Hypothese zu präsentieren, dass Vielfalt nicht nur vorhanden, sondern aktiv gestaltet werden muss, um als Wirtschaftsfaktor für Unternehmen zu wirken. Sie betonte, dass der Wandel von Toleranz und Akzeptanz hin zu echtem Respekt füreinander essenziell sei.

Mit ihrer 15-jährigen Erfahrung in der Arbeit mit diversen Teams in Unternehmen und Organisationen untermauerte Keilani ihre Argumentation. Sie schilderte eindrücklich, wie ein Fokus auf Gemeinsamkeiten anstatt auf Unterschiede zu einer positiven Unternehmenskultur beitragen und den Erfolg steigern kann. Ihre Rede war gespickt mit praktischen Beispielen und Lösungsansätzen, die das Publikum zum Nachdenken anregten. Keilani, die bereits 83 Länder bereist hat und als Polyglotte gilt, zog Parallelen zwischen ihren interkulturellen Erfahrungen und den Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der Gestaltung von Vielfalt stellen müssen.

„Vielfalt gestalten – zusammen anders erfolgreich,“ zitierte Keilani ihren eigenen Leitsatz und erklärte, dass Unternehmen nur dann ihr volles Potenzial entfalten können, wenn sie Vielfalt als Chance begreifen und aktiv fördern. Sie plädierte für eine Unternehmenskultur, in der jeder Mitarbeiter wertgeschätzt und respektiert wird, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder anderen Unterschieden.

Die Tatsache, dass der International Speaker Slam Teilnehmer aus 26 verschiedenen Ländern vereinte, unterstrich die Relevanz von Keilanis Botschaft. Die Veranstaltung bot eine einzigartige Plattform für den interkulturellen Austausch und zeigte, wie wichtig es ist, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken.

Szilvia Keilanis Teilnahme am International Speaker Slam in Wiesbaden war ein voller Erfolg. Ihre Rede regte zum Nachdenken an und trug dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung von Vielfalt in Unternehmen zu schärfen. Die Wiesbadener Expertin bewies eindrucksvoll, dass Redekunst und Bühnenpräsenz wirkungsvolle Instrumente sein können, um positive Veränderungen in der Gesellschaft anzustoßen.

Szilvia Keilani bringt internationale Perspektiven und langjährige Praxiserfahrung in Diversity-Trainings und Veränderungsprozessen zusammen. Als Rednerin und Diversity Trainerin begleitet sie Unternehmen und Organisationen auf ihrem Weg zu mehr und gut gestalteter Vielfalt und Offenheit. In komplexen organisatorischen Kontexten begleitet sie Veränderungsprozesse, entwickelt inklusive Strukturen und bringt Bewegung in vielfältige Arbeitswelten. Ihre Stärke liegt darin, kulturelle Komplexität greifbar zu machen – und daraus Lernprozesse zu gestalten, die sensibilisieren, befähigen und nachhaltig wirken.

Firmenkontakt

Diversity Expertise Szilvia Keilani

Szilvia Keilani

Adlerstr. 83

65193 Wiesbaden

0173-2127591



http://www.szilvia-keilani.de

Pressekontakt

Diversity Expertise Szilvia Keilani

Julia Müller

Adlerstr. 83

65193 Wiesbaden

0173-2127591



http://www.szilvia-keilani.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.