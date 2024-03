„Wir sind fertig, wenn wir uns überflüssig gemacht haben“

Das A-Z-Beratungsunternehmen AGILEUS Consulting unterstützt die innovative, physische Produktentwicklung technologiegetriebener Unternehmen insbesondere in regulierten Märkten. Im Zentrum steht dabei der agile Organisationsumbau über alle Hierarchiestufen hinweg.

Bad Klosterlausnitz / München, Februar 2024. Deutschland ist in puncto Digitalisierung Spätzünder und auch die Innovationsfähigkeit der Bundesrepublik stockt. So sagt es der Innovationsindikator 2023 des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) und der Unternehmensberatung Roland Berger. Klassisch aufgestellte Unternehmensberatungen reagieren auf dieses Phänomen vielfach mit Lösungen von der Stange und zielen darauf ab, an der Unternehmensspitze zu bleiben, langfristig zu beraten und Change-Prozesse jahrelang zu begleiten.

Die Boutique-Beratung AGILEUS Consulting GmbH & Co. KG geht einen komplett anderen Weg. Anstatt mit Hämmern auf Schrauben zu schlagen, begleitet das Expertenteam um Vater-Tochter-Duo Dr. Jörk Hebenstreit und Dagmar Hebenstreit innovative Tech-Unternehmen bei der agilen Transformation hin zu einem kundenspezifischen agilen Zusammenarbeitssystem – vom Konzept bis zur resilienten Implementierung, Führungskräfte- und Rollencoachings inklusive.

AGILEUS Consulting in persona

In der Forschungs-und-Entwicklungs-Branche verwurzelt, blickt der promovierte Physiker Dr. Jörk Hebenstreit auf mehr als zwei Jahrzehnte C-Level-Erfahrung in international agierenden Technologie- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Innovation, Strategie, Organisations- sowie Prozess- und Methodenentwicklung.

2017 vereint der versierte Unternehmenslenker das Beste aus konventioneller Strategie- und Managementberatung mit agilen Arbeitsweisen und gründet gemeinsam mit seiner Tochter die AGILEUS Consulting. Dagmar Hebenstreit studierte neben Medien- sowie Kommunikationswissenschaften, interkulturelle Wirtschaftskommunikation und Humanbiologie. Sie verfügt über internationale Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business Development. Die fachliche Expertise der beiden stützt sich außerdem auf diverse Zertifizierungen und Weiterbildungen, unter anderem in den Bereichen Modern Leadership und Professional Scrum. Dr. Jörk Hebenstreit ist weiterhin einer der wenigen zertifizierten Agile Leadership Coaches im deutschsprachigen Raum.

Pain Points der F&E-Branche

Mittelständler wie Konzerne stehen bei Entwicklungsprojekten aktuell vor multiplen Herausforderungen. Tempo, Flexibilität und Agilität sind kritische Erfolgsfaktoren und bedingen kürzere Entwicklungsiterationen. Gleichzeitig steigen in regulierten Märkten kontinuierlich die regulatorischen Anforderungen. In der Beschleunigungsfalle von mangelnder Dynamik, Fachkräftemangel und überbordender Bürokratie haben deutsche Branchenakteure im internationalen Geschwindigkeitswettbewerb häufig das Nachsehen. Zu verfahren und festgefahren sind interne Prozesse, Führung nach dem Command-und-Control-Prinzip steht an der Tagesordnung.

Auf Flughöhe das Cockpit verlassen

AGILEUS Consulting bietet zur Bewältigung dieses Dilemmas kundenspezifische Lösungen an. Die agilen Beratungsteams schöpfen aus tiefgreifendem Know-how und wertvollen Erfahrungswerten in MedTech, Automotive sowie Maschinenbau und besetzen damit eine Nische im Markt agiler Unternehmensberatungen. Denn insbesondere der regulierte Medizintechnik- oder Automobilmarkt wartet mit vielen Hürden und Fallstricken auf. Wo Regulatorien greifen, steigt der Komplexitätsgrad, agile Methoden einzuführen.

Das Beratungsunternehmen agiert als Sparringspartner in allen agilen Transformationsprozessen. Konkret bedeutet das, exakt die agilen Methoden zu etablieren, die zur Unternehmens-DNA passen, die agile Produktentwicklung voranzutreiben und in der agilen Organisations- und Kulturentwicklung zu unterstützen. Der kooperative und auf kurze Zeit angelegte AGILEUS-Beratungsansatz strebt an, die individuellen Bedürfnisse und unternehmerischen Herausforderungen zu durchdringen. Im nächsten Schritt entwickelt ein sogenanntes Transition Team mit Topmanagement und Mitarbeitenden gemeinschaftlich individuelle Maßnahmen und Lösungswege für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit.

Ein passgenaues Konzept, das Antworten auf unternehmensspezifische Herausforderungen liefert, im Kollektiv zu erarbeiten und zu implementieren – so lautet das erklärte Ziel. Parallel dazu treibt das AGILEUS-Team die agile Werte- und Kulturentwicklung voran und befähigt Führungskräfte innerhalb der neuen Organisationsstrukturen. „Unser unternehmerischer Erfolg bedeutet den Erfolg unserer Kunden“, so skizzieren Dr. Jörk und Dagmar Hebenstreit den AGILEUS-Faktor.

Das 2017 vom Vater-Tochter-Duo Dr. Jörk Hebenstreit und Dagmar Hebenstreit gegründete Consulting-Unternehmen Agileus unterstützt Hersteller physischer Produkte bei der zukunftssicheren und resilienten Aufstellung am Markt. Ein Team aus acht festen und sechs freien Beratern steht mit Know-how und Innovation unterstützend zur Seite. Die spezifisch auf ihre Kunden abgestimmte agile Organisationsstruktur und -kultur fördert eine flexible, kundenorientierte und starke Position im Wettbewerb sowie auf dem Bewerbermarkt. Im Bereich F&E profitiert Agileus von der Erfahrung des promovierten Physikers in der Geschäftsführung: Dr. Jörk Hebenstreit arbeitete in verschiedenen Managementpositionen international aufgestellter Technologieunternehmen als Entwickler, F&E-Vorstand, Verwaltungsrat oder Vice President. Dagmar Hebenstreit verfügt neben Kenntnissen als Scrum Professional über internationale Expertise in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business Development. Die Geschäftsführerin blickt auf einen breiten methodischen Hintergrund und setzt sich als Mitglied der Organisation Healthcare Shapers für effiziente Agilität in der MedTech ein. Mehr Informationen unter agileus-consulting.de

Bildquelle: AGILEUS Consulting