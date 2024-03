Rack-PDUs individuell nach Bedarf

SCHÄFER IT-Systems und Schleifenbauer vereinbaren enge Zusammenarbeit

Neunkirchen, 13. März 2024. Die Technik für eine jederzeit sichere und zuverlässige Stromversorgung zählt zu den wichtigsten Komponenten eines Rechenzentrums. Power Distribution Units (PDU) liefern die Grundlage für einen reibungslosen Serverbetrieb. Um unterschiedlichen Anforderungen der Anwender gerecht zu werden, hat SCHÄFER IT-Systems im PDU-Bereich eine neue Kooperation mit dem niederländischen Hersteller Schleifenbauer geschlossen.

Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit gehen bei der Auswahl der geeigneten PDU-Technologie zum Anschluss von IT-Racks Hand in Hand. Mit der Vielzahl an Varianten von Basic- bis zur Full-Managed-PDU deckt SCHÄFER IT-Systems die verschiedensten Anwendungsfelder von Edge-Datacenter bis Rechenzentren ab und ermöglicht so stets eine bedarfsgerechte Stromverteilung. Das Unternehmen verfügt über umfassende, langjährige Expertise in der IT-Infrastruktur und bietet unter der Marke iQdata ganzheitliche Lösungen.

„Wir sind froh, mit der Firma Schleifenbauer einen Lieferanten gefunden zu haben, welcher optimal zu unserem Produktportfolio IT-Power und dem Anspruch kundenindividueller Lösungen passt“, sagt Thomas Wermke, Bereichsleiter bei SCHÄFER IT-Systems. Die bekannt hohe Produktqualität, das hohe Innovationstempo bei Schleifenbauer sowie das gegenseitige Verständnis für eine agile Zusammenarbeit haben den Ausschlag für die Kooperationsvereinbarung gegeben. Wermke hebt hervor: „Durch die neue Partnerschaft sind wir in der Lage, unsere Marke iQdata mit marktgerechten Produkten und individuellen Kundenlösungen zu erweitern.“

Jos Janssen, Bereichsleiter bei Schleifenbauer, teilt seine Begeisterung über die kürzlich eingegangene Partnerschaft. Er betont: „Unsere gemeinsamen Anstrengungen mit SCHÄFER IT-Systems eröffnen die Tür zu fortschrittlichen und effizienten Lösungen für Rechenzentren. Als Hersteller von konfigurierbaren Stromverteilungslösungen haben wir eine bewährte Erfolgsbilanz bei der Minimierung des Energieverbrauchs und der Optimierung der Energieeffizienz. Wir sind entschlossen, die intelligenten iQdata-Lösungen zu stärken. Diese Partnerschaft bietet nicht nur einen synergistischen Ansatz, sondern unterstreicht auch unser gemeinsames Engagement für Flexibilität und Kundenausrichtung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam zu einer ganzheitlichen, innovativen Lösung für Rechenzentren beizutragen, die den Standard in der Branche setzen wird.“

Neben dem hohen Grad an Individualisierbarkeit bietet die Partnerschaft den Errichtern und Betreibern von Rechenzentren viele weitere Vorteile. Die regionale Fertigung in Deutschland sowie den Niederlanden stellt eine schnelle Verfügbarkeit der neuen iFlex-Rack-PDUs sicher. Kurze Wege tragen zu Nachhaltigkeit, Effizienz und hoher Flexibilität im Projektgeschäft bei.

Während Basic-PDUs eingesetzt werden, wenn eine Hochverfügbarkeit ohne Management oder Monitoring gefragt ist, bieten Smart-PDUs zusätzliche Netzwerkfunktionen und intelligente Steuerungsmöglichkeiten. Sie ermöglichen eine Überwachung des Energieverbrauchs in Echtzeit und erfüllen damit unter anderem die gesetzlichen Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes. Dank des flexiblen Designs lassen sich iFlex-Rack-PDUs je nach Kundenanforderung bereits ab Losgröße 1 individualisieren. Ein umfangreiches Zubehörprogramm rundet das Gesamtkonzept ab.

Zum Start der Kooperation von SCHÄFER IT-Systems und Schleifenbauer ist eine neue Broschüre erschienen, die das gesamte Produktportfolio vorstellt. Diese sowie weitere Informationen können über den folgenden Link abgerufen werden:

Text- und Bilddateien stehen zum Download in deutscher und englischer Sprache bereit.

SCHÄFER IT-Systems, ein innovativer Hersteller von maßgeschneiderten Netzwerk- und Serverschranklösungen sowie Rechenzentrumslösungen für konventionelle und komplexe Anwendungen, ist ein Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört

Firmenkontakt

SCHÄFER IT-Systems

Burkhard Rarbach

Pfannenbergstr. 1

57290 Neunkirchen

+49 2735 787-547



http://www.schaefer-it-systems.de

Pressekontakt

KONTAKT PR

Beatrix Schmalbrock

Alte Reichsstraße 5

86356 Neusäß

0152 0771 0402



http://www.KontaktPR.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.