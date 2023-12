Wöllhaf-Gruppe feiert Firmenjubiläum und möchte in den kommenden Jahren weiter expandieren

40 Jahre Wöllhaf – Rückblick und Ausblick

Die Wöllhaf-Gruppe feiert ihr 40-jähriges Bestehen und blickt auf eine ereignisreiche Firmengeschichte zurück. Gegründet 1983 von Claus Wöllhaf, hat sich das Unternehmen zu einem führenden Dienstleister an deutschen Flughäfen entwickelt, bekannt für seine innovativen Gastronomie- und Retailkonzepte. Dieses Jahr stand im Zeichen der Expansion der Gruppe an attraktive Standorte – den Start machten zwei Konzepte in Berlin. Im November verstarb der Firmengründer und langjährige Geschäftsführer Claus Wollhaf -die Zukunft des Unternehmens als inhabergeführtem Unternehmen war und ist gesichert. Die Wöllhaf-Gruppe wird das Erbe des Firmengründers fortführen und ist gut gerüstet für die kommenden 40 Jahre.

Die Firma C. Wöllhaf GastroService GmbH wurde 1983 von Claus Wöllhaf gegründet. Angefangen hat alles in Stuttgart, wo 1984 das erste Restaurant Top Air eröffnet wurde. Ab den 1990er Jahren expandierte Wöllhaf unter anderem nach Berlin, Köln und Frankfurt. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf Qualität, Innovation und Ausbildung. Höhepunkte in der langen Firmengeschichte waren die Auszeichnung des Top Air mit einem Michelin-Stern – 28 Jahre in Folge- sowie der Einstieg in den Einzelhandel im Jahr 2009.

Dieses Jahr stand im Zeichen der Expansion an attraktive Standorte außerhalb von Verkehrsflughäfen. Im Frühjahr eröffnete das innovative Gastro-Retail-Konzept Sweet Capital – sweets & coffee am Potsdamer Platz direkt in der Mitte der Hauptstadt. Das Konzept ist eine Fusion aus Coffeeshop und Confiserie und repräsentiert die Tradition der Berliner Handwerkskunst. Eine Partnerschaft wurde mit Babylon Berlin geschlossen und im September wurden die limitierten Spirituosen der Reihe Babylon Berlin Spirits beim Potsdamer Platz Festival präsentiert. Im Herbst folgte mit Germany On My Mind der dritte Standort des hochwertigen Souvenir-Shopkonzepts ebenfalls am Potsdamer Platz.

Wir sind stolz, Germany On My Mind mitten in unserer Hauptstadt zu etablieren – mit einem besonderen Angebot für die Besucherinnen und Besucher Berlins. Es ist eine perfekte Ergänzung zu Sweet Capital – sweets and coffee, unserem innovativen Coffeeshop-Confiserie-Konzept. Mit den beiden Wöllhaf-Standorten am Potsdamer Platz ergänzen wir unser Portfolio an deutschen Flughäfen und setzen unsere Expansion an attraktive Standorte fort.

Jörg Rösemeier

Geschäftsführender Gesellschafter der Wöllhaf-Gruppe

Seit Juli 2023 ist Jörg Rösemeier geschäftsführenden Gesellschafter der Unternehmensgruppe. Rösemeier ist seit 26 Jahren im Unternehmen aktiv. Mit dem Schritt wurde das inhabergeführte Unternehmen für die Zukunft gestärkt und strategisch langfristig positioniert. Rösemeier möchte die Marke by Wöllhaf in der Verbindung von Tradition und Innovation weiter ausbauen. Neben Gastronomie und Handel an Verkehrsflughäfen sollen Outlets an weiteren hochfrequentierten Standorten folgen und das Unternehmensportfolio erweitern.

by Wöllhaf steht für jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb von Gastronomie, Retailgeschäften und Eventlocations an deutschen Flughäfen.

Mit mehr als 30 Restaurants und Shops in Berlin, Frankfurt und Köln-Bonn ist Wöllhaf als mittelständisches Unternehmen mit über 300 Angestellten ein leistungsstarker Partner, der sich durch hochwertige Konzepte und zugeschnittene Angebote für Reisende auszeichnet.

Heute steht Wöllhaf auch für innovative Konzepte an weiteren pulsierenden und spannenden Orten – so zum Beispiel am Potsdamer Platz in Berlin.

Kontakt

Wöllhaf Gruppe

Christoph Nitz

Schiffbauerdamm 40/5113

10117 Berlin

030549074124

030549074129



http://www.woellhaf-airport.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.