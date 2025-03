Writers Guild of Europe – Mehr Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit – Neues Portal online

Neue Technologie für zuverlässige Prioritätsnachweise zum Schutz geistigen Eigentums vor unerlaubter Fremdverwertung!

Writers Guild of Europe optimiert Plattform für noch mehr Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Neue Technologie für zuverlässige Prioritätsnachweise zum Schutz geistigen Eigentums vor unerlaubter Fremdverwertung – Einfachere Nutzung, höchste Sicherheitsstandards

Die Writers Guild of Europe (WGE) setzt neue Maßstäbe für Autorinnen und Autoren: Mit einer umfassenden Systemumstellung wird die Plattform noch intuitiver, sicherer und leistungsfähiger.

Dank modernster Technologie profitieren Kreative von einer deutlich vereinfachten Nutzung und sicheren, fälschungssicheren Prioritätsnachweisen. Diese garantieren den nachweisbaren Schutz geistigen Eigentums vor unerlaubter Fremdverwertung durch eine manipulationssichere Registrierung und Langzeitspeicherung kreativer Werke.

Was ändert sich für Autorinnen und Autoren?

1. Noch einfachere Registrierung & Verwaltung – Dank optimierter Benutzerführung ist die Absicherung kreativer Werke jetzt noch unkomplizierter.

2. Automatisierte Authentifizierungszertifikate – Jedes registrierte Werk erhält ein digitales Zertifikat mit einzigartigem Fingerabdruck, kryptografischem Schlüssel & Signatur.

3. Maximale Datensicherheit – Durch AES-256-Verschlüsselung und quantensichere Methoden wird jedes Werk vor unbefugtem Zugriff geschützt.

4. Manipulationssicherheit – Selbst kleinste Änderungen am Werk werden erkannt, wodurch die Authentizität jederzeit überprüfbar bleibt.

5. Langzeitspeicherung – Dauerhafter Nachweis der Urheberschaft mit dokumentierter Werkpriorität.

6. Zero-Trust-Architektur – Jeder Zugriff wird authentifiziert und autorisiert, um höchste Sicherheit zu gewährleisten.

7. Nachhaltige Speicherung – Alle Daten werden in zertifizierten Rechenzentren mit erneuerbaren Energien gesichert.

Mehr Sicherheit – weniger Aufwand

Mit dieser Systemumstellung unterstreicht die Writers Guild of Europe ihr Engagement für den Prioritätsnachweis zum Schutz geistigen Eigentums vor unerlaubter Fremdverwertung und die Erleichterung administrativer Prozesse für Autorinnen und Autoren.

„Unser Ziel ist es, den Nachweis der Urheberschaft so einfach wie möglich zu gestalten. Mit der neuen Plattform profitieren Kreative von höchster Sicherheit – bei maximaler Benutzerfreundlichkeit“, so die Writers Guild of Europe.

Jetzt registrieren und Werke schützen!

Schützen Sie Ihre geschaffenen Werke vor unerlaubter Fremdverwertung – mit einem sicheren Prioritätsnachweis!

Anmeldung: https://app.writersguild.eu/

Weitere Informationen: https://writersguild.eu/

Die Writers Guild of Europe (WGE) ist eine unabhängige Institution, die sich seit 1994 für die Stärkung der Rechte von Autorinnen und Autoren sowie den Schutz geistigen Eigentums einsetzt. Ihr Ziel ist es, kreative Schaffende dabei zu unterstützen, ihre Werke durch einen dokumentierten Prioritätsnachweis möglichst rechtssicher zu registrieren und ihre Urheberschaft eindeutig nachweisen zu können.

Mit einer speziell entwickelten digitalen Plattform kann die WGE fälschungssichere Prioritätsnachweise anbieten, die eine verlässliche Dokumentation der Entstehung eines Werkes ermöglichen. Dieser Nachweis könnte insbesondere dazu beitragen, Ansprüche im Rahmen des Urheberrechts abzusichern, und könnte im Streitfall als Beweismittel für den Zeitpunkt der Schöpfung sowie die Urheberschaft herangezogen werden.

Diese Lösung kann Autorinnen und Autoren ein nützliches Instrument zur Absicherung ihrer kreativen Leistungen bieten und dabei helfen, sich vor unerlaubter Fremdverwertung sowie potenzieller unbefugter Nutzungzuschützen.

Firmenkontakt

Writers Guild of Europe Ltd.

A. Trench

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

0494039909822



https://writersguild.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.