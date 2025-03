Parasoft unterstützt neuen Konformitätsstandard MISRA C:2025

– Als einer der ersten Anbieter unterstützt Parasoft den neuen Standard MISRA C:2025 mit der neuen Version C/C++test 2025.1, die für Mai 2025 geplant ist.

– Mehr funktionale Sicherheit bei gleichzeitiger weniger Kosten, Komplexität und Risiko durch jahrzehntelange Erfahrung bei der Standardkonformität.

– Parasoft C/C++test bietet Entwicklern mehr Flexibilität und automatisierte Einhaltung von Standardänderungen und Best Practices in der Programmierung.

Monrovia (USA)/Berlin, März 2025 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von KI-automatisierten Softwaretestlösungen, Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von AI-basierten Softwaretestlösungen, beschleunigt die Markteinführung seiner Lösung C/C++test 2025.1, die den kürzlich veröffentlichten Programmierstandard MISRA C:2025 erfüllt. Aufbauend auf jahrzehntelanger MISRA-Konformität treibt Parasoft als aktives Mitglied der MISRA C- und MISRA C++-Arbeitsgruppen die Entwicklung sicherheitsorientierter und sicherheitskritischer Software weiter voran.

„Unser Ziel ist es, Softwareentwickler bei der Einhaltung der neuesten MISRA-Richtlinien zu unterstützen, um die die Bereitstellung von sicherem und zuverlässigem Code zu optimieren“, sagt Igor Kirilenko, Chief Product Officer bei Parasoft. „Wir sind einer der ersten Anbieter von Software-Testlösungen, die MISRA C:2025 unterstützen. Damit geben wir unseren Kunden mehr Vertrauen in ihre Fähigkeit, die Softwarequalität in einer Zeit des ständigen technologischen Wandels zu verbessern.“

Weniger Aufwand für die Einhaltung von Standards, weniger Sicherheitsrisiken

Parasoft C/C++2025.1 wird voraussichtlich im Mai 2025 verfügbar sein. Die Lösung wird einen nahtlosen Übergang zu den neuesten MISRA-C-Richtlinien gewährleisten und damit den Aufwand für die Einhaltung von Standards verringern und die Komplexität reduzieren. Kunden in stark regulierten Branchen wie der Automobil-, Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie, der Medizintechnik, der Industrieautomation und der Bahnindustrie profitieren von der frühzeitigen Möglichkeit, Quellcode in Übereinstimmung mit den neuesten MISRA-Regeln zu entwickeln.

MISRA C:2025 zielt darauf ab, den Aufwand für die Einhaltung der Vorschriften zu reduzieren, indem veraltete Regeln entfernt und bewährte Programmierverfahren gestärkt werden. Insbesondere die funktionale Sicherheit wird durch strengere Regeln für Verknüpfungen und Zeiger verbessert, wodurch das Risiko undefinierten Verhaltens verringert wird. Darüber hinaus erhalten Entwickler mehr Flexibilität bei der Beendigung von Switch-Klauseln (z.B. Return, Continue), wodurch Audits optimiert und zeitaufwändige Nacharbeiten vermieden werden können.

Zukunftssichere Standards angesichts der Zunahme KI-gestützter Tools

Durch die beschleunigte Implementierung des neuen Standards MISRA C:2025 hilft Parasoft seinen Kunden, kostspielige Produktionsverzögerungen und Strafen wegen Nichteinhaltung zu vermeiden. In sicherheitskritischen Branchen ist die frühzeitige Einhaltung der neuesten MISRA-Richtlinien von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von KI-basierten Tools. Die neuesten MISRA-Richtlinien beseitigen beispielsweise Unklarheiten bezüglich des Status von KI-generiertem Code, indem sie klarstellen, dass dieser genauso zu behandeln ist wie handgeschriebener Code.

Ganzheitlicher Ansatz für MISRA C:2025 Konformität

Parasoft C/C++test vereinfacht die Konformität mit vielen Standards für funktionale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Programmierung, einschließlich des neuen MISRA C:2025. Die vollständige Abdeckung der MISRA-Richtlinien gewährleistet eine kompromisslose Konformität, während die nahtlose Integration in CI/CD-Workflows den Entwicklern direkt umsetzbares Feedback liefert.

Die neueste Parasoft-Erweiterung für VS Code verwendet GenAI, um die Behebung von Verstößen gegen MISRA und andere Standards zu unterstützen. Mit einem einzigen Klick können Entwickler auf eine situationsspezifische Erklärung der Verstöße und einen Vorschlag zur Fehlerbehebung zugreifen, der den fehlerhaften Code automatisch ersetzt.

Darüber hinaus bietet Parasoft DTP MISRA C:2025-spezifische Konformitätsberichte, die die Code-Zertifizierung optimieren. Die webbasierten Berichte liefern Updates über den Fortschritt des Konformitätsprozesses. Die Verfügbarkeit dieser Berichte, einschließlich Guideline Enforcement Plan, Recategorization Plan, Deviation Report und der Compliance Summary, reduziert den Auditaufwand und vermeidet Stress.

Michal Rozenau, aktives Mitglied der MISRA C und MISRA C++ Arbeitsgruppe und Projektleiter bei Parasoft, wird im „Testing 1-2-3“ Podcast am 9. April, die neuesten MISRA C:2025-Regeln und ihre Auswirkungen erläutern.

Parasoft Corp.

Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, kontinuierlich qualitativ hochwertige Software zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft, die den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt unterstützen, reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles in die Auslieferungspipeline integrieren, von tiefer Codeanalyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute erfolgreich zu sein: Security, Safety-Critical, Agile, DevOps und Continuous Testing.

