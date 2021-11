VERBRAUCHER INITIATIVE startet neue Webseite für Ältere

In Nordrhein-Westfalen sind rund 5,1 Millionen Menschen über 60 Jahre alt. Das Durchschnittsalter steigt nicht nur im bevölkerungsreichsten Bundesland weiter an. Die wachsende Zielgruppe älterer Menschen steht deshalb im Mittelpunkt eines neuen Online-Angebotes der VERBRAUCHER INITIATIVE. Unter www.verbraucher60plus.de finden Interessierte ausführliche Informationen zunächst rund um die Themen Internet, Gesundheit und Abzocke.

“Der demografische Wandel in Deutschland ist ein Megatrend, aus dem sich einerseits neue Ernährungs-, Gesundheits- und Lifestyletrends und andererseits neue Herausforderungen in der Verbraucherarbeit ergeben”, so Georg Abel von der VERBRAUCHER INITIATIVE. Diese betreffen in einer älter werdenden Gesellschaft auch die Anforderungen an die Verbraucherinformation und -motivation.

Das heute freigeschaltete Informationsangebot startet mit den für die Zielgruppe relevanten Themen Gesundheit, Internet und Abzocke. Interessierte erhalten auf der Webseite entsprechende thematische Informationen, die durch ein umfangreiches Serviceangebot ergänzt werden. So liefert ein Verbraucherwegweiser eine Übersicht weiterer glaubwürdiger Informationsangebote für Ältere. Expertenvideos, sendefertige Radiobeiträge und aktuelle Meldungen werden das Angebot zukünftig in der Tiefe, weitere Themen dieses im kommenden Jahr in der Breite erweitern.

Hintergrund

Bereits seit vielen Jahren beschäftigt sich die VERBRAUCHER INITIATIVE verstärkt mit der Zielgruppe der über 60-Jährigen. So wurde für Nordrhein-Westfalen zur Ansprache der Zielgruppe seit dem Jahr 2009 ein halbtägiges Veranstaltungskonzept in Kooperation mit dem Landesverbraucherministerium und der Landesseniorenvertretung NRW umgesetzt. Unterstützt wurde dieser dezentrale Ansatz durch Referenten anerkannter Einrichtungen wie der Verbraucherzentrale NRW, den Gesundheitsläden Köln/Bielefeld oder dem Landeskriminalamt NRW. Mit den bisherigen 70 Veranstaltungen wurden rund 5.000 Menschen direkt erreicht, Zehntausende zusätzlich über die Weitergabe von Materialien und Hunderttausende durch Medienberichten und Radiobeiträgen indirekt erreicht.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Kontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Berliner Allee 105

13088 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45

mail@verbraucher.org

https://www.verbraucher.org