xalution unterstützt SPORTISIMO bei Einführung der ERP-Lösung Microsoft Dynamics 365

5 Länder, 183 Filialen und über 500 Kassen am POS

Die xalution group GmbH ( www.xalution.com), ein führender Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im ERP-Umfeld, hat beim Sportartikelhändler SPORTISIMO erfolgreich ein Großprojekt umgesetzt, und die bestehenden ERP-Anwendungen durch Microsoft Dynamics Finance & Operations sowie ergänzende xalution Add-Ons für ein optimiertes Produkt- und Lieferantenmanagement ersetzt. Am 1. Juli gingen damit zeitgleich 183 Verkaufsstellen mit mehr als 500 Kassen in fünf europäischen Ländern live – Tschechien, Polen, Rumänien, Ungarn und der Slowakei. Damit bündelt SPORTISIMO – einer der führenden Sportartikel-Seller in der Tschechische Republik – ab sofort sämtliche Daten in einer Microsoft Cloud-Datenbank. Über sie laufen ab sofort sämtliche Prozesse, die auf diese Weise deutlich beschleunigt werden. Das Ergebnis: mehr Flexibilität bei Managemententscheidungen.

Federführend bei der Umsetzung des ERP-Projekts war die Prager Niederlassung der xalution group. Diese hatte die SPORTISIMO Projektmanager durch ihr großes Branchen-Knowhow im Retail- bzw. Fashionbereich und ihr Verständnis für die Aufgabenstellung überzeugt. Dazu SPORTISIMO Geschäftsführer Pavel Vajskebr: “Bei xalution haben wir echte Retail-Spezialisten kennengelernt, die mit den spezifischen Prozessen im Einzelhandel bestens vertraut sind und wissen, worauf es bei uns ankommt. Das war der ausschlaggebende Punkt für unsere Zusammenarbeit. Es freut mich, dass sich diese anfängliche Überzeugung sowohl im Implementierungsprozess als auch nach dem Go-Live bestätigt hat”.

Add-Ons mit speziellen Funktionen für den Fashionbereich

Gerade in der Modebranche sind Prozesse an der Tagesordnung, die sehr von den standardmäßigen Prozessen im Retail-Bereich abweichen und dementsprechend andere Managementansätze und logistische Lösungen erfordern – so beispielsweise die Saison- und Kollektionsplanung. Deswegen bietet die xalution group bereits seit mehreren Jahren branchenspezifische Add-Ons als Ergänzung zu Microsoft Dynamics 365 F&O an, die es ermöglichen, das System genau an die Bedürfnisse des jeweiligen Anwenders anzupassen und diesem die Nutzung von Best Practises zu ermöglichen, ohne dabei an Flexibilität zu verlieren. Bei SPORTISIMO wurden folgende xalution Ad-Ons zu Microsoft Dynamics 365 F&O implementiert:

-x4fashion suite – für die Unterstützung branchenspezifischer Retail- bzw. Fashionprozesse

-x4finance – für die automatische und einfachere Abarbeitung von Aufgaben in den Bereichen Finance und Kommunikation mit den Banken

Der Vorteil der neuen Gesamtlösung für SPORTISIMO: sämtliche Mitarbeiter – egal ob am Point of Sale oder in der Zentrale der Gesellschaft – arbeiten ab sofort cloudbasiert. Und: mit der Cloudlösung ist die Basis für weiteres Wachstum von SPORTISIMO gelegt. Sämtliche Prozesse wurden stark beschleunigt und das Management profitiert von maximaler Transparenz über alle Prozesse hinweg.

Dabei fungiert die ERP-Lösung Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations als Basis und Plattform für sämtliche bei SPORTISIMO eingesetzten Softwaresysteme – ein stabiles und zuverlässiges Fundament, das die Möglichkeit bietet, künftig auch weitere benötigte Business-Lösungen schnell und problemlos einzubinden. So können neue Geschäftsfelder erschlossen und neue Services innerhalb kürzester Zeit angeboten werden.

Über Sportisimo

SPORTISIMO s.r.o. ist eine Einzelhandelsgesellschaft, die seit 1999 Sportartikel, Sportschuhe und Sportbekleidung anbietet. Ursprünglich in der Tschechischen Republik gegründet ist das Unternehmen nun bereits in über 180 Filialen in fünf verschiedenen Ländern Mitteleuropas aktiv. Zusätzlich bietet es den E-Shop Sportisimo.com in ganz Europa an. Das Angebot beinhaltet die komplette Ausrüstung für die gängigsten Sportarten. Neben großen Marken wird das Portfolio um Eigenmarken und Waren lokaler Anbieter ergänzt. Von 2010 bis heute wurde Sportisimo in der Kundenumfrage “MasterCard Obchodník roku” fünfmal zum Händler des Jahres.

https://www.sportisimo.de/

Die xalution group GmbH ist ein Zusammenschluss von hochqualifizierten Spezialisten im ERP-Umfeld (Enterprise Resource Planning). Die Mitarbeiter unserer Vertretungen in Deutschland, Tschechien, Polen, Slowakei und der Schweiz beraten namhafte Unternehmen aus dem Groß- und Einzelhandel mit Fokus Sport- und Modebranche. Kernpunkt der Beratung sind die Optimierung von Unternehmensprozessen, der optimale Einsatz von Unternehmenssoftware sowie Digitalisierungsprojekte. Als Microsoft Gold Certified ERP-Partner bieten wir unseren Kunden unter anderem die gesamte leistungsfähige Microsoft-Produktpalette sowie dazugehörige Services an. Von der Unterstützung bereits eingeführter Softwarelösungen im laufenden Betrieb sowie deren Erweiterungen bis hin zur Abwicklung kompletter Projekte inklusive kundenspezifischer Softwareanpassungen.

www.xalution.com

Bildquelle: @SPORTISIMO