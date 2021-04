Xcase Mini-Schlüssel-Safe SAF-100.app

Jederzeit Zugriff auf die Schlüssel haben oder gewähren, optional auch weltweit

– Dank App jederzeit neue Zugangs-Codes programmieren

– Gerät ist permanent erreichbar – kein Einschalten nötig

– Weltweite Steuerung per Bluetooth-Gateway möglich

– Wetterfestes und stabiles Metallgehäuse

– Ideal für den Außenbereich

Wichtige Schlüssel extrasicher verwahren: Der Schlüssel-Safe von Xcase bietet den besten Schutz für Schlüssel, die auf keinen Fall in falsche Hände geraten dürfen. Die 4-stellige Zahlenkombination des Sicherheitsschlosses generiert man einfach per App. So legt man permanente oder temporäre Codes für sich und Eingeweihte fest.

Ferienunterkünfte kontaktlos vermieten: Einfach den Schlüssel in den Safe legen und den generierten Zahlen-Code an seine Feriengäste schicken. So muss man an stressigen Arbeitstagen oder bei weiter Entfernung für die Schlüssel-Übergabe nicht einmal persönlich anwesend sein!

Nie mehr ausgesperrt: Ab jetzt ist es kein Problem mehr, wenn man den Schlüssel vergisst. Einfach den Safe im Bereich vor der Haus- oder Wohnungstür anbringen. Dank Bluetooth ist der Safe jederzeit erreichbar – ganz ohne Einschalten.

Ideal für innen und außen: Schluss mit unsicheren Schlüssel-Verstecken unter der Fußmatte oder dem Blumentopf! Stattdessen den Schlüssel-Safe an einer geeigneten Stelle befestigen, die noch dazu versteckt sein kann.

Sichere Wandmontage: Der Schlüssel-Tresor ist an der Rückseite vorgebohrt. So sind die Schrauben nach der Montage verdeckt und nicht von außen zu lösen.

Immer erreichbar dank Notstrom-Versorgung: Sollte man den Batteriewechsel einmal vergessen haben, muss man sich nicht um seine Schlüssel sorgen. Denn mit einem micro-USB-Stromkabel und einer Powerbank oder einem passenden Netzteil öffnet man den Safe trotzdem jederzeit.

– Idealer Schutz für wichtige Schlüssel zu Hause, im Büro, im Geschäft u.v.m.

– Bluetooth 4.2 für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: zum Öffnen sowie Vergeben permanenter und zeitlich begrenzter Codes

– Weltweit steuerbar mit optionalem Bluetooth-Gateway (s.u.)

– Extralange Batterielaufzeit: ca. 1 Jahr

– Tastenfeld für manuelle Code-Eingabe

– Robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP54

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AAA / Micro oder per USB-Notstromversorgung (Batterien, Netzteil und/oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße: 145 x 105 x 52 mm, Gewicht: 700 g

– Schlüssel-Safe inklusive Montage-Material und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107388412

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4964-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4964-3103.shtml

Mit WLAN-Gateway für die Anbindung ans Internet:

Xcase Mini-Schlüssel-Safe mit App und WLAN-Gateway mit Bluetooth-Mesh, IP54

Die Smart-Home-Erweiterung: Mit dem WLAN-Gateway werden die Bluetooth-kompatiblen ELESION-Geräte Internet-und WLAN-fähig: für einfachen Zugriff von weltweit! Per App kann man dann den Schlüssel-Safe auch von unterwegs bedienen.

Schlüsselsafe NX-4964 s.o.

und

Gateway zur Verbindung mit Bluetooth-kompatiblen ELESION-Geräten über das WLAN im Smart-Home (ZX-5012):

– Schnell einsetzbar: Einfach in die Steckdose stecken und per App konfigurieren

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: zum Steuern kompatibler Geräte, z.B. elektrische Türschließzylinder oder Schlüssel-Safes

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– WLAN-Reichweite: bis zu 25 m

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Geräte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Bluetooth-Mesh 4.2 / 5 für die Verbindung zwischen Gateway und Geräten

– Bluetooth-Reichweite: bis zu 45 m

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Leistungsaufnahme: 1 Watt

– Farbe: weiß

– Maße: 57 x 57 x 22 mm, Gewicht: 53 g

– WLAN-Gateway inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107941471

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4988-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/PyBJG5ZY

