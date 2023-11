Zettel-Adventskalender: mehr Freude und weniger Stress

Oje, jetzt geht es in die heiße Adventsphase und viele haben immer noch keinen Adventskalender für ihre Lieben. Zeit und Ideen für eine selbstgebastelte und individuelle Variante sind nicht vorhanden? Glücklicherweise bietet ein Zettel-Adventskalender eine tolle Lösung für individuelle Freunde und Überraschungen.

Ein Zettel-Adventskalender: Gutscheine und Motivationssprüche für eine magische Adventszeit (Vorschläge am Ende des Textes)

Anders als herkömmliche Adventskalender, die oft mit Schokolade oder kleinen Spielzeugen gefüllt sind, ist der Zettel-Adventskalender eine persönlichere und liebevollere Alternative. Jedes „Türchen“ verbirgt eine handgeschriebene Botschaft, die von Herzen kommt und den Empfänger Tag für Tag inspiriert.

Wer Zeit und Geschick hat, kann hier aufwändige Überraschungen basteln. Einfacher und zeitsparender wird es, wenn man nur noch die Idee auf den Zettel bringen und in eine schöne Adventskalender-Form stecken muss. Es gibt es viele Möglichkeiten wie den Zettel-Adventskalender aus Holz von Baumkrone in abstrakter Baumform. Er ist in liebevoller Handarbeit aus Buchen- oder Eichenholz hergestellt und hat eine Höhe von 26 cm und ist 20 cm breit. Die 24 Löcher für die Zettel sind zwischen 10 und 20mm im Durchmesser.

Gutscheine: Geschenke von Zeit und Liebe

In unserer hektischen Welt sind Zeit und Aufmerksamkeit oft die wertvollsten Geschenke, die wir jemandem machen können. Ein Gutschein für gemeinsame Erlebnisse – sei es ein Abendessen, ein Kinobesuch oder ein entspannter Leseabend – schenkt nicht nur eine Aktivität, sondern auch gemeinsame Erinnerungen. Es sind diese besonderen Momente, die die Adventszeit unvergesslich machen.

Motivationssprüche: Tägliche Inspiration in der Winterzeit

Die kalten und dunklen Tage können manchmal herausfordernd sein. Ein täglicher Motivationsspruch kann Licht und positive Gedanken in diese trübe Jahreszeit bringen. Diese kurzen, aber kraftvollen Botschaften können den Start in den Tag positiv gestalten, Hoffnung schenken und den Empfänger daran erinnern, dass jeder Tag, auch in der trüben Zeit des Jahres, etwas Besonderes sein kann.

Nach Weihnachten ein tolles Design-Element

Sind alle Zettel gezogen, alle Überraschungen und Botschaften verteilt, hat der normale Adventskalender seine Daseinsberechtigung verloren. Anders bei der Baumkrone-Variante. Mit einer Lichterkette geschmückt oder mit einem Teelicht im Hintergrund wird der Zetteladventskalender durch sein schlichtes und zeitloses Design zu einem schicken Wohn-Element in jedem Zuhause.

Nachhaltigkeit bei Baumkrone gelebt

Mit der weiteren Verwendung des Zettel-Adventskalenders unterstreicht Baumkrone die Nachhaltigkeit seiner Produkte. Neben den Adventskalendern stehen bei Baumkrone vor allem die nachhaltigen Weihnachtsbäume im Fokus, die eine Alternative zum klassischen Christbaum bieten. Einmal gekauft bringen sie über viele Jahre Freude an Weihnachten.

Vorschläge für Gutscheine und Sprüche (rund 100 Vorschläge unter https://www.baumkrone-shop.com/post/mit-einem-zettel-adventskalender-zu-mehr-freude-und-weniger-stress)

1. Ein Gutschein für ein Abendessen in einem gehobenen Restaurant.

2. Ein Wellness-Tag in einem Spa oder einer Therme.

3. Ein Kinobesuch zu zweit.

4. Ein Gutschein für ein Wochenende in einem schicken Hotel.

5. Eine Weinprobe in einem Weingut.

6. Das Auto des Partners von Hand waschen.

7. Einen Abend Babysitten.

8. Einen Filmabend mit den Lieblingsfilmen des Partners.

9. Frühstück im Bett zubereiten.

10. Einen Tag lang alle Haushaltsaufgaben übernehmen.

11. „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“, Mahatma Gandhi

12. „Tue, was du kannst, mit dem, was du hast, wo immer du bist.“, Theodor Roosevelt

13. „Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um das Gleichgewicht zu halten, musst du dich vorwärts bewegen.“, Albert Einstein

14. „Der einzige Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein.“, Ralph Waldo Emerson

15. „Das Leben ist entweder ein gewagtes Abenteuer oder gar nichts.“, Helen Keller

Ich stelle in meiner kleinen Holzmanufaktur in liebevoller Handarbeit nachhaltige Weihnachtsbäume, Adventskalender, Deko und Holzkunst her. Jedes Stück ein Unikat. Dabei verwende ich ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

