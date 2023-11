Carlo Milano Ultraschall-Aroma-Diffuser

Die Raumluft mit dem Duft ätherischer Öle bereichern

– Zuschaltbarer LED-Flammeneffekt mit 2 Helligkeitsstufen

– Automatische Abschaltung bei Leerlaufen des 180-ml-Tanks

– 15 – 20 ml/Std. Vernebelungsmenge für bis zu 10 Sunden Laufzeit

– Benötigt nur 2 Tropfen Duftöl pro Tankfüllung

– Dank Ultraschall-Vernebler angenehm leise und als Nachtlicht nutzbar

– Betrieb einfach per USB

Die eigene Wohlfühloase schaffen: Per Ultraschall-Tischfeuer & Luftbefeuchter von Carlo Milano bereichert

man die Raumluft mit dem verführerischen Duft ätherischer Öle. Zwei bis drei Tropfen pro Tankfüllung

reichen aus, um einen bezaubernden Duft zu verbreiten.

Wunderschöne LED-Beleuchtung: Der zuschaltbare LED-Flammeneffekt sorgt zusätzlich für eine

entspannende Wohlfühlatmosphäre. Da der kleine Lufterfrischer dank Ultraschall-Vernebler besonders leise

im Betrieb ist, lässt er sich sogar als Nachtlicht nutzen. So kann man ganz entspannt einschlafen.

Besonders sicher im Betrieb: Der Aroma-Diffuser schaltet sich bei leerem Tank automatisch ab. So lässt man

ihn auch über Nacht unbesorgt laufen.

– Bereichert die Raumluft mit dem Duft ätherischer Öle

– Zuschaltbarer LED-Flammeneffekt mit 2 Helligkeitsstufen

– 180 ml Tank für bis zu 10 Stunden Verdunstung: 15 – 20 ml Verdunstung pro Stunde

– Sicher im Betrieb: automatische Abschaltung bei leerem Tank

– Bequeme Bedienung über zwei Tasten

– Angenehm leise dank Ultraschall-Vernebler: auch als Nachtlicht verwendbar

– Farbe: schwarz

– Leistungsaufnahme: 4,5 Watt

– Stromversorgung: per USB Typ C (Netzteil und/oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße: ca. 17 x 10 x 7,5 cm, Gewicht: 290 g

– Ultraschall-Aroma-Diffuser inklusive USB-Stromkabel (Typ C auf A) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107408288

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7356-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7356-3033.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Carlo Milano 2er-Set Ultraschall-Aroma-Diffuser mit zuschaltbarer LED-Flamme

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/q8ycQRAZxjWd2Ym

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.