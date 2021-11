Zuerich-Domains: Holen Sie sich Ihren Domainnamen in einer “holländischen Auktion” vor den anderen

Die Zuerich-Domains sind Domains für Firmen aus der Stadt Zürich und dem Kanton Zürich. Jeder Bewerber muß bei der Bewerbung um eine Zuerich-Domain die Unternehmens-Identifikationsnummer im Handelsregister des Kanton Zürich angeben.

Die “Allgemeine Verfügbarkeit” der Zuerich-Domains beginnt am 22. November mit einer “Early Access Period. In den ersten 10 Tagen ab dem 22.November werden Zuerich-Domains in einer “holländischen Auktion” verkauft. Jeden Tag werden die Zuerich-Domains etwas günstiger.

Wer nicht will, daß es vom Zufall abhängt, ob seine Firmennamen für seine Firma registriert wird, dem ist eine Registrierung des Firmennamens in der Early Access Period zu empfehlen. Er zahlt zusätzlich zum Domainpreis eine einmalige Zugangsgebühr.

Aus unserer Sicht ist wegen des günstigen Preis-Leistungsverhältnis der 9. und 10. Tag der Early Access Period zu empfehlen. Beim neunten Tag muß der Interessent eine Gesamtgebühr von 799 EUR und am 10.Tag eine Gesamtgebühr von 399 EUR bezahlen. Die Gesamtgebühr schließt die Registrierungskosten für ein Jahr mit ein.

Interessenten für diese “Early Access Period” schreiben bitte eine e-mail an secura@domainregistry.de

Ab dem 2. Dezember kostet die Zuerich-Domain nur noch der Domainpreis.

https://www.domainregistry.de/zuerich-domains.html

https://www.domainregistry.de/zuerich-domain.html (English)

