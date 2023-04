Zukunftstag auf Gut Aiderbichl

Lenya aus Goldenstedt und Noah aus Bremen lernen die Arbeit auf der Ballermann Ranch in Niedersachsen kennen

Welche Anforderungen an die Mitarbeiter/innen auf dem niedersächsischen Pferdegnadenhof von Gut Aiderbichl gestellt werden und wie das ist, wenn man täglich von freilaufenden Tieren umgeben ist, davon konnten sich die 7-Klässler Lenya und Noah am Zukunftstag auf der Ballermann Ranch bei Annette u. Andre Engelhardt selber überzeugen.

Pferde und Esel putzen, die großen Boxen ausmisten und mit frischem Stroh neu einstreuen, Heu von den großen Ballen abwickeln, Pferdeäpfel einsammeln, die Pferde auf die Koppeln führen und für die Nacht wieder in die Boxen zurückführen, waren ein Teil der Aufgaben, mit denen die Aiderbichl-Gutsleiterin Annette Engelhardt ihre „Schützlinge für einen Tag“ betraute. Dabei stellten Noah und Lenya fest, dass die Arbeit auf einem Pferdehof ganz schön anstrengend sein kann.

Dennoch, viel zu schnell ging der Tag auf der Ballermann Ranch für die zwei jungen Tierfreunde zu Ende. Als Erinnerung an die schönen Stunden mit den Tieren auf der Ballermann Ranch überreichte Annette Engelhardt ihren „Zeitmitarbeiter:in“ eine kleine Lohntüte, in der sich u.a. auch das brandneue Gut Aiderbichl Ranch-Magazin mit Tierkalender und eine Ballermann-Party-CD befanden.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

