Zupreme Cafe: Frozen Yogurt & More eröffnet in Darmstadt – Neuer Hotspot für bewussten Genuss

Eröffnungsevent mit besonderen Specials für alle Frozen-Yogurt-Fans

Darmstadt, 11.08.2025 – Mitten im Herzen von Darmstadt eröffnet ein neues kulinarisches Highlight: Das Zupreme Cafe bringt frischen Wind in die lokale Gastronomie mit individuell gestaltbarem Frozen Yogurt, ausgezeichnetem Kaffee, kreativen Matcha-Spezialitäten und einem modernen Ambiente, das zum Verweilen einlädt.

Zupreme steht für eine neue Generation des Genusses: ehrlich, ästhetisch und hochwertig. Ganz nach dem Motto „Mix it. Top it. Love it.“ verbindet Zupreme kompromisslose Qualität bei den Zutaten mit einem durchdachten, liebevoll gestalteten Designkonzept.

Im Mittelpunkt steht der frisch zubereitete Frozen Yogurt – darunter auch eine vegane Variante – sowie wechselnde Specials an ausgewählten Tagen. Der Individualität sind keine Grenzen gesetzt: Zur Auswahl stehen frische Früchte, knusprige Extras, cremige Saucen und fruchtige Pürees. Dazu gibt es immer wieder besondere Angebote wie kreative Matcha-Kreationen oder frisch gebackene Cookies, alles mit Liebe zubereitet und serviert in einem Ambiente, das zum Bleiben einlädt.

Und wenn die Tage kälter werden, überrascht Zupreme mit saisonalen Highlights. Denn Genuss kennt keine Jahreszeit.

„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Genuss Spaß macht, echt ist und Freude bringt“, sagt Souad Ziani, Geschäftsführerin. „Zupreme soll nicht nur gut schmecken, sondern auch ein kleines Stück Alltag schöner machen.“

Zur Eröffnung gibt es ein besonderes Willkommensangebot:

Beim Kauf eines Zupreme Cup M erhalten alle Gäste drei Toppings nach Wahl kostenlos. Außerdem startet ein Instagram-Gewinnspiel, bei dem es einen Preis zu gewinnen gibt, der das Froyo-Herz höher schlagen lässt. Mitmachen lohnt sich!

Eröffnungsevent:

16.08.2025, ab 10:00 Uhr

Schulstraße 15, 64283 Darmstadt

Zupreme Café in Darmstadt steht für frisch zubereiteten Frozen Yogurt mit einer großen Auswahl an Toppings, wechselnde Specials wie kreative Matcha-Kreationen oder Cookies sowie hochwertige Kaffee- und Teespezialitäten. Das Konzept vereint ehrlichen, ästhetischen und hochwertigen Genuss mit einem modernen, einladenden Ambiente. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen, Freude erleben und kleine Auszeiten vom Alltag genießen können.

Kontakt

Zupreme Café

Rachid Ziani

Schulstraße 15

64283 Darmstadt

06151 39 28 665



http://www.zupreme.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.