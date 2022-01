Zweite Generation der Hasselblad-Kamera für Smartphones für das OnePlus 10 Pro

Die OnePlus Billion Color Solution, der Hasselblad Pro-Modus der zweiten Generation und die neue 150°-Ultraweitwinkelkamera sorgen für das vielfältigste Fotoerlebnis, das es je bei einem OnePlus Smartphone gab.

Die globale Technologiemarke OnePlus hat heute die zweite Generation der Hasselblad-Kamera für Smartphones auf ihrem neuesten Flaggschiff-Smartphone – dem OnePlus 10 Pro – vorgestellt. Die Kamera des OnePlus 10 Pro bietet eine Reihe neuer Funktionen, die durch die einzigartige Partnerschaft von OnePlus mit dem legendären Kamerahersteller Hasselblad ermöglicht werden. Dazu zählen die OnePlus Billion Color Solution und der Hasselblad Pro-Modus der zweiten Generation mit RAW+. Darüber hinaus verfügt das Kamerasystem des OnePlus 10 Pro über einen brandneuen Filmmodus und eine 150°-Ultraweitwinkelkamera, mit der Nutzer die Welt aus einer völlig neuen Perspektive aufnehmen können.

OnePlus Billion Color Solution

Mit der OnePlus Billion Color Solution kann die natürliche Farbkalibrierung mit Hasselblad beim OnePlus 10 Pro auf über eine Milliarde Farben angewendet werden. Das bedeutet, dass das OnePlus 10 Pro das erste OnePlus Gerät ist, das mit einem Kamerasystem ausgestattet ist, das in voller 10-Bit-Farbe aufnimmt, um eine natürlichere und feinere Farbdarstellung in jedem Foto zu liefern. Dank der Leistung der OnePlus Billion Color Solution nimmt das OnePlus 10 Pro Fotos mit einer 25 Prozent höheren DCI-P3-Farbraumabdeckung auf und kann 64-mal mehr Farben verarbeiten als sein Vorgänger – das OnePlus 9 Pro. 10-Bit-Farben werden von jeder der drei rückwärtigen Kameras des OnePlus 10 Pro unterstützt – der Haupt-, der Tele- und der Ultraweitwinkel-Kamera. Damit werden praktisch alle Farbstreifen aus den Aufnahmen entfernt, was zu sanften Farbübergängen führt.

Hasselblad Pro-Modus der zweiten Generation

Das OnePlus 10 Pro ist mit dem Hasselblad Pro-Modus der zweiten Generation ausgestattet, der von allen drei rückwärtigen Kameras unterstützt wird und die Aufnahme von Fotos im 12-Bit-RAW-Format mit der Hasselblad Natural Color Solution ermöglicht. Der Hasselblad Pro-Modus der zweiten Generation des OnePlus 10 Pro unterstützt auch ein neues, leistungsfähiges RAW-Format namens RAW+, das alle Vorteile der Aufnahme in einem RAW-Format mit den computergestützten Fotografie-Elementen des Smartphones bietet. Das Ergebnis sind Fotodateien von höchster Qualität mit größerem Dynamikumfang, Rauschunterdrückung und mehr, die Nutzern, die ihre Aufnahmen gerne bearbeiten, eine große Unterstützung bieten.

150°-Ultraweitwinkel-Kamera

Das OnePlus 10 Pro verfügt über einen neuen Ultraweitwinkel-Sensor, der ein 150°-Sichtfeld bietet – bis zu viermal größer als herkömmliche Ultraweitwinkel-Kameras. Das vergrößerte Sichtfeld ermöglicht es Nutzern, noch mehr in ihren Aufnahmen einzufangen.

Die 150°-Ultraweitwinkel-Kamera des OnePlus 10 Pro unterstützt einen neuen Fisheye-Modus, der den Look dedizierter Fisheye-Kamera nachahmt und bei der Aufnahme eine neue Perspektive bietet.

Schließlich unterstützt die Ultraweitwinkel-Kamera des OnePlus 10 Pro die Aufnahme von Fotos in einem traditionellen 110°-Sichtfeld, komplett mit KI-Verzerrungskorrektur.

Film-Modus

Das OnePlus 10 Pro verfügt erstmals über einen Film-Modus, mit dem sich ISO-Wert, Verschlusszeit und mehr vor und während der Videoaufnahme einstellen lassen. Darüber hinaus können Nutzer im Film-Modus im LOG-Format ohne ein voreingestelltes Bildprofil filmen, sodass Videofilmer eine leere Leinwand für die Bearbeitung haben. Im LOG-Format aufgenommenes Filmmaterial bietet zudem einen größeren Dynamikbereich.

OnePlus ist ein global agierender Anbieter von Mobiltechnologie, der konventionelle Technologiekonzepte in Frage stellt. Der Leitgedanke von OnePlus lautet “Never Settle” – daran orientiert sich das Unternehmen konsequent bei der Entwicklung neuer leistungsfähiger Highend-Geräte mit einem einzigartigen Design. Der Erfolg von OnePlus basiert in großen Teilen auf dem engen Zusammenschluss mit der Anwender-Community und Fans, die wertvollen Input für neue Entwicklungen liefern.

Kontakt

OnePlus

Barbara Reindl

Sternstraße 12

80538 München

08921187137

barbara.reindl@oneplus.com

http://oneplus.com

Bildquelle: Copyright: OnePlus