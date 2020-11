20 Jahre ehotel®: von Berlin in die Welt

Als ehotel® vor 20 Jahren mit der Idee an den Start ging, Geschäftsreisenden als Hotelbuchungsplattform zur Seite zu stehen, wollte das Unternehmen nicht weniger bieten, als den besten Service, den Kunden sich wünschen können. Das hat sich nicht geändert, nur dass ehotel® als Hotelbuchungsplattform für Geschäftsreisen längst viel mehr leistet als Reisebuchungen.

Mit Unterstützung des ehemaligen Fusionspartners I:FAO baute ehotel® als Pionier ein Hotelportal, das sich auf die Bedürfnisse und Vorgaben von Geschäftsreisenden spezialisierte. Schon nach zwei Jahren löste sich ehotel® vom Großkonzern I:FAO, der bis heute Anwendungssoftware für Geschäftsreisen anbietet, und wurde dank einer kleinen Investorengruppe unabhängig. 2004 stellte ehotel® seine Software auf OTA (Open Travel Alliance) um, dem globalen Standard der Reiseindustrie, seit 2006 gibt es die zentrale Abrechnungslösung für Geschäftsreisen und Veranstaltungen und seit 2011 wird die innovative Meta-Search-Technologie eingesetzt, mit der aus gut 7 Millionen verfügbaren Hotelangeboten passende Hotelzimmer gefiltert werden. Seit 2015 bietet ehotel® Kreditkartenlose central-billing-Technologien und seit 2017 ist auch Paypal als Bezahloption verfügbar.

Dass trotz aller Innovationen und Erfolge der Kundenservice noch immer die Basis des Unternehmens ist, zeigen die vielen Auszeichnungen, die ehotel® in den letzten zwei Jahrzehnten gleich mehrfach erhalten hat – darunter der “Deutsche Kundenaward”, der “Service Champion” von Der Welt, “Bester Mittelstanddienstleister”, “Die Besten im Netz” von Focus Money und viele andere mehr. International stimmten zahlreiche Redaktionen und Jurys für ehotel® als “Most Influential Company of the Year (CXO Fortune Magazine), “Hot Brand” (CEOviews), “Fastest Growing Company of the Year (The Silicon Review) und für weitere Ehrungen, die zeigen, dass Fairness, Transparenz und Kundennähe weltweit überzeugen.

“Im schnelllebigen Internetzeitalter ist es keine Selbstverständlichkeit, 20 Jahre im Geschäft zu bleiben”, meint Fritz Zerweck, CEO von ehotel®. “Unser Geheimnis ist, dass wir uns anhören, was unsere Kunden brauchen und für jeden eine individuell passende Lösung finden – ob mit telefonischer Beratung, neuen Filterfunktionen oder anderen Hilfen.” So verwundert es auch nicht, dass ehotel® die unterschiedlichsten Kunden betreut: mittelständische Unternehmen und Großkonzerne, kleine Familienbetriebe und einflussreiche Dax-Unternehmen. In Zukunft wird ehotel® neue Technologien entwickeln, um weiterhin ein lückenloses System für Geschäftsreisen anbieten zu können: vom Sourcing über Payment bis zur Abrechnung. “Die Welt verändert sich ständig, heute sind Unternehmen Nachhaltigkeit so wichtig wie eine ausgewogene Work-Life-Balance für die Mitarbeiter”, erklärt Fritz Zerweck, “auch solche Aspekte nehmen wir auf, um unser Angebot immer aktuell zu halten.”

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet. www.ehotel.de

