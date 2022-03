3. Kommunal-Konvent gibt wertvolle Anregungen für Entscheider

Impulse für die kommunale Entwicklung

Virtueller Fachkongress mit Experten aus Praxis, Lehre und Forschung / Fachrelevante Vorträge beleuchten aktuelle Themen / Wissensupdate zu essenziellen kommunalen Aufgaben / Vorträge und Inhalte für Teilnehmende erstmalig zwei statt einer Woche nach Veranstaltung verfügbar

Am 4. Mai 2022 findet der nächste Kommunal-Konvent – forum bfd digital statt. Die virtuelle Veranstaltung steht unter dem Motto “Impulse für die kommunale Entwicklung” und gibt kommunalen Entscheidern und Gestaltern bereits zum dritten Mal ein wertvolles Wissensupdate zu wichtigen Aufgaben. Darüber hinaus zeigen profilierte Experten in fachrelevanten Vorträgen Perspektiven für künftiges Handeln auf. Gelegenheit sich austauschen und zu netzwerken bietet das Forum “bfd-Lounge” sowie der Besuch der virtuellen Themenräume.

Als Webkonferenz bietet der Kommunal-Konvent – forum bfd digital den Vorteil, dass sich die Teilnehmenden ihre individuelle Agenda selbst zusammenstellen und sich so auf ihre Wunschthemen fokussieren können. Die ganztägige Veranstaltung richtet sich an kommunale Führungskräfte und Mitarbeiter, Entscheider aus Politik und öffentlicher Verwaltung sowie an Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Interessierte können sich ab sofort online anmelden unter https://kommunal.bfd-konvent.de/. Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 299,–.

Darin enthalten ist die Teilnahme an der Web-Konferenz am 4. März sowie der Zugriff auf alle Vorträge weitere zwei Wochen nach der Veranstaltung.

Funktionierende Kommunen bilden eine wichtige Klammer für das gute Miteinander ihrer Bürger. Übergeordnete Agenden und Zielsetzungen beeinflussen kommunales Handeln immer stärker und erfordern innovative Lösungen. Hier setzt der Kommunal-Konvent – forum bfd digital an. Mit Vorträgen, Case-Studies und Live-Chats liefert die Veranstaltung wertvolle Informationen und bietet Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.

In seiner Keynote stellt Prof. Dr. Christian Schachtner eine Trendschau kommunaler Herausforderungen vor. Weitere Themen und Referenten sind:

– Begrüßung: Impulse für die kommunale Entwicklung (Dirk Simon)

– Smart Wendeler Land: digitale Antworten auf regionale Fragen (Philipp Reis)

– Aktuelle Herausforderungen bei der Umsetzung des OZG auf kommunaler Ebene (Ammar Alkassar)

– Investive Potentiale und Handlungsoptionen der Kommunen (Dr. Henrik Scheller)

– § 2b UStG: Der Countdown läuft (Christian Trost)

– Zwischen Information und Dialog – Wie die Stadt Köln ihre Social-Media-Kanäle strategisch einsetzt (Renate Steinberg und Sarah Peters)

– Kommunen klimafit gestalten: Herausforderungen und Lösungen für klimagerechte Kommunalentwicklung (Corinna Altenburg)

– Motor für eine zukunftsfähige Kommune: Familien-/ Generationengerechtigkeit (Beatrix Schwarze)

– Wanted – Erfolgreiches Recruiting gegen Fachkräftemangel bei öffentlichen Arbeitgebern (Andreas Junt)

– “5-nach-12”-Digitale Barrierefreiheit – Pflicht für alle öffentlichen Informationsangebote (Roman Jansen-Winkeln)

– Das Onlinezugangsgesetz (OZG) in der Umsetzungsphase (Felix Schmitt)

– Optimierung von Bürgerservices und Prozessautomatisation unter Verwendung eines Chatbots (Jörg Möllenbrock und Saskia Steiniger)

– Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse für das kommunale Krisenmanagement (Prof. Dr. Henning Goersch)

Der buchholz-fachinformationsdienst (Bexbach), kurz bfd, ist einer der größten verlagsunabhängigen Fachinformationsdienstleister Deutschlands. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 ist bfd auf kompetente Beratung, effiziente Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur im B2B-Bereich ausgerichtet – heute zunehmend mit der bedarfsgerechten Kombination aus Print, digitalen und hybriden Medien sowie mit der Anbindung passender Organisationslösungen für komfortable, schlanke Worksflows. Mit der bfd Akademie hat das Unternehmen eine Plattform für professionelles Wissensmanagement geschaffen und positioniert sich als Anbieter hochwertiger Fachwebinare, Fachkongresse und Events rund um die Kundenzielgruppen. Seit 2019 ist bfd auch Ausrichter virtueller Fachkongresse. Mehr zu bfd auf https://www.bfd.de

