360° Digitalmanufaktur OEVERMANN Networks: seit 2012 nach ISO/IEC 27001 in allen Bereichen zertifiziert

Anforderungen für internationale Norm bereits zum vierten Mal in Folge erfüllt

Die 360° Digitalmanufaktur Oevermann Networks aus Bergisch Gladbach ist in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge durch den TÜV Rheinland nach ISO/IEC 27001 zertifiziert worden – und zwar in allen Bereichen. Die internationale Norm belegt, dass die Agentur seit fast zehn Jahren komplett alle Anforderungen an ein entsprechendes Informations-Sicherheitsmanagementsystem (ISMS) erfüllt. Jegliche Informationen, die bei Oevermann Networks anfallen und / oder verarbeitet werden, alle Teams und Abteilungen, aber natürlich auch Kundendaten, werden durch das ISMS gesichert.

Oevermann Networks gewährt damit vollumfänglichen Schutz: Ausschließlich autorisierte Personen erhalten Zugriff auf bestimmte Informationen und die damit verbundenen Vermögenswerte. Außerdem sind die Richtigkeit sowie Vollständigkeit der Informationen und Verarbeitungsmethoden der Daten zu jeder Zeit gesichert. “Für uns ist es von elementarer Bedeutung, dass jeder unserer Mitarbeiter Informationssicherheit betreibt und von ihrem Nutzen überzeugt ist”, so Gerd Corona, Geschäftsführer bei Oevermann Networks. “Die ganzheitliche Zertifizierung unserer 360° Digitalmanufaktur bedeutet für unsere Kunden, dass durch die entsprechende technische Umsetzung, nicht wie häufig in anderen Agenturen üblich, nur Teilbereiche abgedeckt sind, sondern von der Software-Entwicklung über die IT- und Betriebssicherheit bis hin zu Personalauswahlprozessen alle Daten jederzeit und vollumfänglich geschützt sind. Das ist vor allem für unsere Auftraggeber aus dem Finanz- und Versicherungsbereich, der öffentlichen Hand, dem Energiesektor, der forschenden Pharmaindustrie, für Krankenhäuser und Klinikverbünde, für Juristen oder auch mittelständische Unternehmen ein sehr wichtiges Kriterium bei der Auswahl ihrer Agentur.”

Seit über 25 Jahren entwickelt OEVERMANN Networks – a member of TWT Digital Group, ansässig im Technologiepark in Bergisch Gladbach, als Full Service Digitalagentur innovative und intelligente Internet- und IT-Lösungen auf der Basis aktueller Technologien.

