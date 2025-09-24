5G als Ausfallschutz für Glasfaser

Der flächendeckende Ausbau von Glasfaser schreitet voran, Glasfaser bietet verlässliche und schnelle Internetverbindungen. Doch auch die schnellste Leitung ist nicht vollständig immun gegen Ausfälle – sei es durch Überlastung, Umgebungsbedingungen oder technische Defekte. Internetausfälle stören, können den Geschäftsbetrieb empfindlich treffen und Prozesse ins Stocken bringen.

Mit 5G als Backup-Verbindung eröffnen sich flexible Möglichkeiten, die eigene Internetinfrastruktur abzusichern und ausfallsicher zu machen. Durch hohe Bandbreiten und geringe Latenz kann 5G bei Ausfällen des Glasfasernetzes die Verbindung nahtlos übernehmen und dafür sorgen, dass Anwendungen ohne Unterbrechung weiterlaufen. So entsteht eine Redundanz, die mit überschaubarem Aufwand für verlässliche Ausfallsicherheit sorgt.

Wie 5G als Backup konkret funktioniert und welche Vorteile es bietet, zeigt Vitel im neuen Blogbeitrag: https://vitel.de/blog/2025/07/10/5g-backup-glasfaser/

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

