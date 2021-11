7links WLAN-Überwachungskamera IPC-370.echo

Das Hab und Gut stets im Blick behalten – sogar von weltweit per App

– Extrahohe 2K-Auflösung mit 2304 x 1296 Pixel (1296p)

– Für weniger Fehl-Alarme: unterscheidet zwischen Objekten und Personen

– Gleichmäßige IR-Nachtsicht in bis zu 10 m Entfernung

– Intelligente Baby-Schrei- und Geräusch-Erkennung

– Kompatibel für Amazon Echo Show, Echo Spot und Fire TV

– Gegensprech-Funktion dank Mikrofon und Lautsprecher

Überwacht selbstständig: Per Bewegungs-Erkennung nimmt die WLAN-IP-Kamera von 7links automatisch auf, sobald sich in ihrem Blickfeld etwas bewegt. Dank zuschaltbarer Personenerkennung werden Fehlalarme z.B. durch Haustiere reduziert. Die Kamera löst nur dann Alarm aus, wenn sie eine Person erkennt.

Beste Sicht bei Tag und Nacht: Dank dynamischer Helligkeits-Anpassung zeichnet die Kamera auch bei Gegenlicht in bestem Bild auf. Die Infrarot-Ausleuchtung sorgt bei Nacht für eine klare Darstellung in bis zu 10 m Entfernung.

Auch das Baby im Blick behalten: Mit der zuschaltbaren Baby-Schrei-Erkennung aktiviert sich die Kamera, sobald sich der Säugling bemerkbar macht. Und man wird per App informiert und kann nach dem Rechten sehen.

Weltweiter Zugriff per Internet und App: Ist die Kamera mit dem WLAN verbunden, kann man von praktisch überall auf der Welt das Live-Bild sehen, die Aufnahmen anschauen und auf dem Mobilgerät aufnehmen.

Dank Pan-Tilt-Funktion alles im Blick: Der Überwacher lässt sich per App-Befehl um die eigene Achse drehen und neigen. So überblickt man einen großen Bereich!

Kombinierbar mit Fire TV und Amazon Echo: Einfach das Kamerabild auf den Flachbild-Fernseher oder per Sprachbefehl auf das Display des Amazon Echo-Gerätes übertragen.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Bewegungserkennung für automatischen Aufnahmestart mit Benachrichtigung in der App

– CMOS-Sensor für Videos in 2K: 2304 x 1296 Pixel (1296p), H.264-Kompression für geringen Speicherplatz-Bedarf

– Riesiges Sichtfeld: schwenkt horizontal um 355° neigt um 85°

– Nachtsicht per IR-LEDs: gleichmäßige Ausleuchtung ohne Überbelichtung, bis zu 10 m weit

– Dynamische Helligkeits-Anpassung für beste Aufnahme-Qualität auch bei Gegenlicht

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Weltweiter Fernzugriff per Gratis-App “ELESION” für iOS und Android: für Einstellungen, Live-View, Aufnahmen abrufen, Aufnahme auf Mobilgerät, Gegensprech-Funktion

– Intelligente Personenerkennung: reduziert Fehlalarm (z.B. durch Haustiere) und löst nur dann Alarm aus, wenn sie eine Person erkennt

– Patrouille-Funktion: Kamera schwenkt im gewählten Intervall hin und her

– Auch als Baby-Kamera: zuschaltbare Baby-Schrei-Erkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit

– Bewegungsbereich der Kamera auf gewünschten Bereich begrenzbar

– Kompatibel zu Amazon Echo Show / Echo Spot: Live-Übertragung, Anzeige automatisch bei Bewegung vor der Kamera oder per Sprachbefehl

– Auch für Fire TV: zeigt das Kamerabild auf dem Flachbild-TV

– Web-Stream über Internet-Browser am PC möglich: QR-Code-Funktion für einfachen Zugriff

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem IP-Cam-Standard

– Mikrofon und Lautsprecher für Gegensprech-Funktion in der Kamera integriert

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: per USB (Netzteil enthalten)

– Maße: 96 x 63 x 58 mm, Gewicht: 155 g

– IP-Kamera IPC-370.echo inkl. Wandhalterung, USB-Netzteil, USB-Stromkabel, Reset-Werkzeug, Montagematerial, dt. Anleitung

– EAN: 4022107393362

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5110-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5110-3103.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

7links 2er Set WLAN-Überwachungskamera IPC-370.echo mit 2K, IR-Nachtsicht, Patrouille, App

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5196-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/oxBJmOsU

