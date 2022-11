ADLER und ReneSola Power entwickeln gemeinsam Solarparks für mehr erneuerbare Energien

Energiewende beschleunigen

Der international aufgestellte, voll integrierte Solarprojektentwickler ReneSola Ltd („ReneSola Power“) startet mit der ADLER Smart Solutions GmbH (ADLER) erstes Pilotprojekt im Norden Niedersachsens auf einer Fläche von 36 Hektar.

In der Entwicklung und Realisierung von Freiflächenanlagen zur regenerativen Energieerzeugung steckt ein großes Potential für die angestrebte Energieunabhängigkeit in Deutschland bei gleichzeitiger Vermeidung von CO2-Emissionen zur Erreichung der nationalen Klimaziele. Dafür setzen die Unternehmen ADLER und ReneSola Power auf eine Kooperation zur zielgerichteten Bündelung von Kompetenzen, um PV-Freiflächenprojekte in Deutschland schneller voranzubringen.

Das erste Pilotprojekt der Partnerunternehmen liegt im nördlichen Niedersachen und soll nach einer Entwicklungszeit von ca. zwei Jahren knapp 40 MWp sauberen Solarstrom für die Versorgung von über 12.000 Haushalten bereitstellen: „Wir wünschen uns angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage unbedingt eine wachsende und schnellstmögliche Autarkie von Energieimporten und diese sollte regenerativ sein“, so Tajo Adler, Geschäftsführer und Gründer von ADLER. „Wir haben die Expertise für die Projektentwicklung von Solarparks und können die Realisierung mit der starken Partnerschaft und dem umfassenden Know-How von ReneSola Power in allen Projektphasen noch beschleunigen.“

Bernd Wollwerth-Carl, Country Director Germany bei ReneSola Power, sieht in der gemeinschaftlichen Umsetzung von PV-Freiflächenanlagen vielfältige Synergieeffekte und einen günstigen Zeitpunkt zum Einstieg in die Solarenergie für Eigentümer von Freiflächen und Gemeinden: „Für Gemeinden gibt es inzwischen neben den Gewerbesteuereinnahmen ein zusätzliches finanzielles Argument für die Realisierung von PV-Freiflächen an ihrem Standort: Pro Kilowattstunde erzeugtem Solarstrom fließen 0,2 Cent in die Gemeindekasse zur zweckfreien Verwendung. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage und stetig steigenden Energiekosten ist der finanzielle Aspekt aber auch für Landeigentümer ein zunehmend wichtiges Argument.“

In Niedersachsen gibt es aktuell in Bezug auf PV-Freiflächenanlagen viele Neuerungen wie beispielsweise bei den Landesraumordnungsprogrammen, die bisher ausgeschlossene Flächen für die Nutzung von Solarenergie zukünftig berücksichtigen. Eine neue Dynamik erhält das Thema außerdem durch die erweiterten Möglichkeiten der Agri-PV, d.h. der kombinierten Nutzung von Flächen für Landwirtschaft und Solarstromerzeugung.

ADLER hat in den letzten Monaten ihre Kapazitäten auch im Bereich Projektrealisierung (EPC) stark ausgeweitet, um der wachsenden Nachfrage entsprechen zu können. In unabhängigen Erstberatungen prüfen ADLER und ReneSola Power das Standortpotential für Freiflächenanlagen und/oder Ladeinfrastruktur für Elektromobilität kostenlos. Mehr Informationen dazu unter info@adlersmartsolutions.de.

Mehr Informationen unter https://www.adlersmartsolutions.de/ und https://www.renesolapower.com

Über die Adler Smart Solutions:

Die Adler Smart Solutions begleitet Unternehmen und Gesellschaften umfassend in den vier Phasen Beratung, Projektentwicklung, EPC und Betriebsführung für einen möglichst einfachen Einstieg in die nachhaltige Energie- und Mobilitätswende. Geleitet werden wir von unserer Vision, eine Welt mit zu gestalten, in der Energie ausschließlich erneuerbar und nachhaltig erzeugt wird.

Durch unsere Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Projekte sowohl für den Mittelstand als auch international agierende Großkonzerne sichern wir hohe Qualitätsstandards und Kundenzufriedenheit vom ersten Schritt bis zur schlüsselfertigen Errichtung von Ladeinfrastruktur und Photovoltaikanlagen. Unser Expertenwissen ermöglicht eine optimale Ausgestaltung der nachhaltigen Energiestrategie unserer Kunden, die volle Ausschöpfung des Einsparpotentials sowie die smarte Kopplung von PV-Strom mit Elektromobilität.

Die Nachhaltigkeitsstrategie unserer Kunden im Bereich Photovoltaik und Elektromobilität können wir bei Bedarf auf die Bereiche Energiespeicher und Handling der Energienutzung erweitern. Darüber hinaus sind wir auch in der Umsetzung von Förderanträgen und der Erstellung von Investitions- und Finanzierungskonzepten ein zuverlässiger Partner.

Über ReneSola Power:

ReneSola Power (NYSE: SOL) ist ein weltweit führender Entwickler und Betreiber von Solaranlagen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, das Baumanagement und die Finanzierung von Solarprojekten. Mit lokalen, professionellen Teams in mehr als 10 Ländern, ist das Geschäft auf eine Reihe von Regionen verteilt, in denen der Markt für Solarprojekte schnell wächst und das Wachstum aufgrund transparenter Regierungspolitik aufrechterhalten werden kann. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, margenstarke Projektentwicklungsmöglichkeiten in diesen profitablen und wachsenden Märkten zu verfolgen. Insbesondere in den USA und in Europa.

Kontakt

Adler Smart Solutions GmbH

Daphne Ravens

Caffamacherreihe 7

20355 Hamburg

+49 (0)40/ 22 86 62 18-1

ravens@adlersmartsolutions.de

https://adlersmartsolutions.de

