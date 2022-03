agentbase bringt OutSystems Trainings nach Deutschland

Die agentbase AG, der Full-Service Provider für Low-Code Development, erweitert sein Angebot um Schulungen für die moderne Applikationsplattform OutSystems. Damit ist das Unternehmen der erste deutsche OutSystems Partner, der Entwickler*innen für die zukunftsweisende Low-Code Plattform in deutscher Sprache ausbildet.

In den letzten zwei Jahren hat die agentbase als zertifizierter OutSystems Partner bereits Formate wie Webcasts und sogenannte Jump Start Workshops angeboten, um interessierten Entwickler*innen die Plattform OutSystems näher zu bringen. Nun geht das Unternehmen den nächsten Schritt und bietet ab April 2022 gemeinsam mit dem OutSystems Global Trainingspartner Transfer Solutions eigene OutSystems Boot Camps an, in denen die Teilnehmer*innen die Grundlagen für die Entwicklung mit OutSystems erlernen. Im Mittelpunkt steht ein interaktives, praxisorientiertes Lernkonzept, in dem die Teilnehmer*innen mit Spaß und Freude lernen Applikationen zu entwickeln.

Das Schulungsangebot ist darauf ausgelegt, die angespannte Situation des IT-Fachkräftemangels zu entschärfen. Denn das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, sowohl Neueinsteiger als auch IT-Spezialisten auszubilden, die in der Lage sind, auf die wachsende Nachfrage an OutSystems Low-Code Entwicklern in Deutschland zu reagieren.

Ein entscheidender Vorteil ist, dass agentbase die Boot Camps in deutscher Sprache durchführt und so optimal auf die Bedürfnisse der deutschsprachigen Kunden eingehen kann. Dabei ist der direkte Austausch von Fragen und Feedback mit dem zertifizierten Trainer-Team ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Neben den Schulungsangeboten bietet agentbase noch mehr zum Thema Low-Code Development: denn zum Full-Service Angebot gehören neben Beratung, Implementierung, Integration und Administration auch Managed Services. Außerdem bietet der IT-Dienstleister neben einem großen Ressourcenpool auch eine hohe Skalierbarkeit und mehr Flexibilität für die Projekte seiner Kunden.

Die OutSystems Boot Camps finden in Kooperation mit dem niederländischen Unternehmen Transfer Solutions statt, mit dem die agentbase seit Oktober 2021 eng zusammenarbeitet. Transfer Solutions ist OutSystems Global Training Partner und verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in IT-Schulung. Mit dem neuen Serviceangebot lösen beide Unternehmen gemeinsam ihr Versprechen ein, das Trainingsangebot in Deutschland zu erweitern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.agentbase.de/outsystems-training

Die agentbase AG mit Hauptsitz in Paderborn, wurde im Jahr 2001 gegründet.

Als Full-Service Provider unterstützt die agentbase AG Ihr Unternehmen dabei, maßgeschneiderte Software Lösungen mit der modernen Low-Code Plattform OutSystems zu entwickeln und zu implementieren. Die agentbase AG bietet IT-Services für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Business-IT-Lösungen: vom Konzept bis zur Realisierung.

Dabei bedient das Unternehmen die ganze Bandbreite von der einfachen, schnell erstellten App bis hin zur komplexen und unternehmenskritischen Anwendung. Der Full-Service Provider bietet einen großen Ressourcenpool für mehr Flexibilität und Skalierbarkeit in Ihren Low-Code Projekten, Managed Services und zertifiziere Schulungen.

