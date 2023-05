AGON by AOC sichert sich Platz 1 als weltweit führende Gaming-Monitor-Marke

Amsterdam, 10. Mai 2023 – AGON by AOC – bislang eine der führenden Marken für Gaming-Monitore und IT-Zubehör – ist stolz darauf, sich jetzt als die weltweit führende Gaming-Monitor-Marke bezeichnen zu dürfen, wie der IDC Quarterly Gaming Tracker Report für Q4/2022 belegt (1). AGON by AOC, die auf Gaming fokussierte Submarke des Monitorspezialisten AOC, konnte diesen Ehrentitel erreichen, weil sie den Gamern mit Spitzentechnologien wie MiniLED oder DisplayHDR 1400 und mit Top-Features wie zum Beispiel Bildwiederholraten von bis zu 360 Hz ein ultimatives Gaming-Erlebnis ermöglichen. Erst 2022 stellte AGON by AOC seine 5. Monitorgeneration vor – mit frischem Design, reaktionsschnellen Panels und brandneuen Technologien für die Reihe AGON PRO.

Anna Stefańczyk, AOC Global Marketing Lead, sagt: „Wir sind begeistert, die global führende Marke für Gaming-Monitore zu sein. Dies wäre nicht möglich ohne die unglaubliche Unterstützung der Gaming-Szene und der Kunden in aller Welt, die darauf vertrauen, dass wir außergewöhnliche Produkte mit großem Wert liefern. Während wir weiterwachsen, sind wir stets bestrebt, innovative und hochmoderne Angebote zu entwickeln, die auf die Anforderungen unserer vielfältigen Gaming Community zugeschnitten sind.“

AGON by AOC bietet eine umfangreiche Auswahl an Gaming-Monitoren und spricht mit drei Sub-Kategorien ein breites Spektrum von Gamern an:

– AOC GAMING: Diese Monitore wurden für Gelegenheits- und Core-Gamer entwickelt und richten sich an ein breites Publikum – von Content-Erstellern und Streamern bis hin zu Gamern, die den Nervenkitzel von Erkundungen und Abenteuern genießen. Die Linie AOC GAMING unterstreicht die Bedeutung des Spielerlebnisses selbst und bietet mit hochwertigen, leistungsstarken Angeboten, wie den renommierten Modellen 24G2SPU/BK, 25G3ZM/BK oder U28G2XU2/BK, vielfältige Optionen für ein breites Publikum von Einsteigern bis hin zu fortgeschrittenen Gamern.

– AGON: Diese Produktreihe ist auf Mainstream- und Hardcore-Gamer zugeschnitten und richtet sich vor allem auch an jene, die wie ihre Lieblingsstreamer oder Top-E-Sport-Athleten zu Helden der Gaming-Szene werden wollen. Mit ihrem hochwertigen Design und vielen nützlichen Zusatzfunktionen zeichnen sich AGON Monitore durch ein flüssiges, immersives Spielerlebnis für Multiplayer-E-Sport-Titel wie Shooter- und MOBA-Games aus. Zu den AGON Monitoren der 5. Generation gehört unter anderem der neueste 80 cm (32″) Bildschirm AG325QZN/EU mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz und Reaktionszeiten von nur 1 ms GtG, der es kompetitiven Gamern erst ermöglicht, ihre wahren Fähigkeiten mit schnellen Reflexen und Entscheidungen zu entfalten.

– AGON PRO: Diese Monitore wurden für High-End-Gamer entwickelt. Sie richten sich an die Spitzengruppe der Content Creators, Influencer und professionellen E-Sport-Athleten, wie die renommierten G2 Esports-, RNG- und Furia Esports-Teams, die von AGON by AOC gesponsert werden und die das Beste von der Gaming-Technologie verlangen. Diese Menschen sind vom Wettbewerb getrieben, streben nach persönlichen Bestleistungen und suchen nach überlegenen Funktionen, außergewöhnlicher Leistung und unvergleichlicher Qualität, um ihrer Leidenschaft für das Gaming nachgehen zu können. AGON PRO Monitore bieten ein unvergleichliches Erlebnis für beliebte E-Sport-Spiele, Shooter, MOBA sowie ähnliche Titel und hat auch maßgeschneiderte Modelle wie den „League of Legends“-Monitor AG275QXL im Line-up. AGON PRO Modelle verfügen über modernste Technologien wie MiniLED-Hintergrundbeleuchtung für 1000 Nits Spitzenhelligkeit und lokalisierte Dimmzonen (AG274QZM), hohe Bildwiederholraten von bis zu 360 Hz und Profi-Tools wie den NVIDIA Reflex Analyzer (AG254FG). Mithilfe integrierter Funktionen wie einem KVM-Switch und USB-C-Konnektivität (AG324UX) können diese Modelle die Produktivität von Content-Erstellern und professionellen Anwendern verbessern, während mitgelieferte Add-ons wie ein Screen Shield (bei ausgewählten Modellen) oder ein QuickSwitch-Controller das Gaming-Erlebnis deutlich verbessern, sei es auf der Bühne bei E-Sport-Turnieren oder im eigenen Wohnzimmer.

AGON by AOC bedankt sich bei der Gaming Community und den Kunden für ihr Vertrauen und ihre andauernde Unterstützung. Die Marke verspricht, ihr unermüdliches Streben nach Innovation fortzusetzen, um sicherzustellen, dass Gamer immer die besten Tools für ihre Lieblingsspiele verfügbar haben.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2022 Q4

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

