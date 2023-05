Drei besondere Ideen den Muttertag zu feiern

Die Energielösungen von BLUETTI machen es möglich

Stuhr – 9. Mai 2023 – Der Muttertag ist eine wunderbare Gelegenheit, Wertschätzung und Dankbarkeit für all die harte Arbeit und Hingabe zu zeigen, die Mütter ihren Familien tagtäglich schenken. Und wie könnte man das besser feiern als unterwegs und draußen im Frühling? Damit dabei der Komfort nicht auf der Strecke bleibt und alles, was Strom benötigt, sicher und zuverlässig zum Einsatz kommen kann, gibt es die erstklassigen tragbaren Energielösungen von BLUETTI. Mit einer Sonderaktion rund um den Muttertag bietet BLUETTI vom 6. bis 18. Mai, seine Lösungen zu frühlingshaft attraktiven Preisen.

Den Muttertag entspannt in der Natur genießen

In einer friedlichen und ruhigen Umgebung lässt sich die Schönheit der Natur Im Frühling besonders genießen. Auf der Checkliste sollte neben dem wohl gepackten Picknick-Korb auch genügend Energie stehen, wie sie z.B. die tragbaren Kraftwerke EB3A, EB55 und EB70 von BLUETTI bieten. Die kompakten, tragbaren Kraftpakete sind kaum größer als ein Schuhkarton und bieten ausreichend viele Ausgänge, um gleichzeitig Smartphones, Laptops, Autokühlschränke, Drohnen, Ventilatoren, Lampen und vieles mehr zu nutzen oder aufzuladen.

Natürlich eignen sich die mobilen Stromspeicher auch für den exzellenten Service, wenn es um das leibliche Wohl geht. Für einen frisch gebrühten Kaffee und ein knusprig, warmes Sandwich ist immer genügend Energie vorhanden. So kann man mit den kleinen Kraftpaketen in die Natur eintauchen und gleichzeitig jeden Komfort genießen und wenn man möchte mit der Außenwelt in Verbindung bleiben.

Der Roadtrip zum Muttertag

Warum nicht den Muttertag für einen Roadtrip nutzen? Ein paar Tage malerische Orte bereisen wird sicher ein unvergessliches Erlebnis. Wer einen solchen Roadtrip in freier Natur genießen möchte, sollte über einen Solargenerator mit ausreichend Kapazität und Leistung nachdenken. Die BLUETTI AC-Serie, wie AC200P, AC200MAX und AC300, ist perfekt für ein netzunabhängiges Leben unterwegs geeignet. Mit einer Leistung von 2.000W bis 3.000W, können die meisten Geräte im Camper oder Wohnmobil problemlos betrieben werden. Egal ob Haartrockner, Kühlschränke, Mikrowellenherde, Heizgeräte oder Fernseher. So lässt sich ein tolles Festmahl zubereiten und genießen, während man den Sonnenuntergang am Meer beobachtet.

Und sollte der Roadtrip doch länger werden lässt sich die Batteriekapazität mit der erweiterbaren Power Station AC300 ganz den Bedürfnissen anpassen und von 3,072Wh auf bis zu 12,288Wh mit B-300 Batteriemodulen vergrößern. Kombiniert mit BLUETTI Solarpanelen ist grüne und saubere Energie unterwegs immer verfügbar, egal wohin die Reise geht.

Mehr Sicherheit im Alltag

Wer in eine ganz andere Richtung denkt, kann mit BLUETTI, nicht nur zum Muttertag, auch ein Stück Sicherheit für zuhause verschenken. So sind im Falle eines Stromausfalls die BLUETTI AC500 und EP500 Hausbatteriesysteme die zuverlässigen Retter in der Not. Diese Batteriesysteme mit hoher Kapazität verfügen über eine reaktionsschnelle USV-Funktion, die die Stromversorgung im Haus innerhalb von 20 Millisekunden nach Erkennen eines Stromausfalls übernimmt.

Darüber hinaus lässt sich auch die Speicherkapazität der AC 500 erweitern. In Verbindung mit den B300S Batteriespeichermodulen flexible auf eine Kapazität von 3.072Wh bis zu 18.432Wh.

Der EP500 hingegen ist ein All-in-One-Solargenerator mit vier glatten Rädern an der Unterseite, der sich im Haus mobil überall dort einsetzen lässt, wo er gerade gebraucht wird. Egal ob nur der Rasenmäher mit Strom versorgt werden soll oder die große Gartenparty, mit einer festen Kapazität von 5.100Wh und einer Leistung von 2.000W kann der EP500 die unterschiedlichsten Geräte mit Strom versorgen. Die Leistung reicht beispielsweise bei einem 1.500W Elektrogrill für 3 Stunden, einer 8.000-BTU-Klimaanlage für etwa 5 bis 10 Stunden, einer 2.000W Kaffeemaschine für 170 Tassen und einem 80W TV für 45 Stunden fernsehen.

