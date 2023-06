ALEXA begrüßt neuen Mieter Sock Atomica

Eröffnung im Juni

Gute Laune für die Füße, gibt es im ALEXA! Denn seit dem 14. Juni bereichert Sock Atomica die Einkaufsvielfalt des beliebten Shopping- und Freizeitcenters am Alexanderplatz. Auf rund 50 Quadratmetern im Erdgeschoss des Centers bietet die neue Filiale Socken-Mode für trendbewusste Damen und Herren. Ob geringelt, verspielt gemustert oder beschriftet – die bunten, kreativen Socken von Sock Atomica setzen stets das richtige Fashion-Statement. Zur Eröffnung begrüßt der neue Shop alle Besucherinnen und Besucher mit der Aktion „Nimm 3, zahle 2“. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Wir heißen Sock Atomica bei uns im ALEXA herzlich willkommen und freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden ein zusätzliches Shopping-Highlight zu bieten“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „Der neue Shop ergänzt unseren Mietermix optimal, denn hier kommen unsere trendbewussten Besucherinnen und Besucher voll auf ihre Kosten.“

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

