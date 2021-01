Algen & ihre Wunder-Wirkstoffe

Algen sind absolute Alleskönner. Ob als Super-Food oder in der Kosmetik. Algen werden vor allem im asiatischen Raum seit langem in den verschiedensten Gebieten des Alltags eingesetzt. Sie gelten als die Wunderwaffen in der Kosmetik. Welche wichtigen Algensorten gibt es und was können sie?

Algen werden in der Kosmetik schon seit längerer Zeit eingesetzt. Sie wirken hautstraffend, feuchtigkeitsversorgend und weisen sehr hohe Konzentrationen an Spurenelementen auf. Algen nehmen ihre Wirkstoffe, im Gegensatz zu den Landpflanzen, über die außenliegenden Oberflächen auf. Sie sind richtige Alleskönner und kommen in vielen Kosmetikprodukten zum Einsatz. Es gibt viele verschiedene Algenarten, die in der Kosmetik zum Einsatz kommen.

Welche sind die wichtigsten vier Algen?

Zum einen gibt es die Spirulina, auch bekannt als Blaualge. Sie zeichnet sich durch ihre hohen Eiweißgehalte und Mineralienanteile aus. Die sogenannten Cyanobakterien zählen zu den ältesten Lebewesen dieser Erde. Ihre hautstraffenden Eigenschaften machen sie in Kosmetikprodukten besonders beliebt.

Der Knorpeltang, welcher sich durch seine hohen Werte an den Vitaminen E und C als Wunderwirkstoff in der Kosmetik herausstellt, wächst an den felsigen Untergründen der Meeresküsten. Knorpeltang verhindert die Bildung der freien Radikale und schützt vor der vorzeitigen Hautalterung.

Der Meeresfenchel ist durch seine enthaltenen Antioxidanten eine sehr wirksame Alge in der Kosmetik. Die enthaltenen Wirkstoffe dienen dem Zellschutz und helfen der Haut bei dem Zellerneuerungsprozess. Die Regulierung der Hautpigmentierung und die Unterstützung der Hautregeneration werden angekurbelt und effektiv unterstützt.

Die im Süßwasser wachsende Grünalge wird nicht nur in der Nahrung eingesetzt. Sie ist bekannt dafür, dass sie das Hautbild langfristig verbessert und entzündungshemmende Wirkungen besitzt. Die Wirkstoffe der Grünalgen unterstützen die Feuchtigkeitszuflüsse der Haut und wirken effektiv gegen Falten.

Algen sind wahre Alleskönner und zeichnen sich durch ihre effektiven und hochwirksamen Inhaltsstoffe aus. Nicht nur in der Nahrung und Medizin kommen sie zum Einsatz. Ihre hautstraffenden, feuchtigkeitsversorgenden und regenerativen Eigenschaften machen sie für die Kosmetikbranche so interessant.

