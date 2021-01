enviaM und MITGAS sorgen für Begeisterung bei ihren Kunden

enviaM und MITGAS sind als “Energieversorger – regional” mit dem Titel “Deutscher Champion in der Kundenbegeisterung 2021” ausgezeichnet worden. In der Branchenkategorie sicherten sich die beiden ostdeutschen Energiedienstleister gemeinsam den ersten Platz. Die Metastudie zur Kundenbegeisterung basiert auf den Einzelstudien der “Champions-Reihe 2020”, die von der Tageszeitung DIE WELT in Kooperation mit ServiceValue zu den Themenfeldern “Marke”, “Produkte”, “Preise”, “Service”, “Filiale” und “Digitalisierung” durchgeführt wurde. Dabei platzierten sich enviaM und MITGAS bereits als “Service-Champions”, zudem konnte MITGAS als Branchenprimus beim Thema “Preise” punkten. Darüber hinaus standen beide Unternehmen beim Ranking zur “Digitalisierung” ganz oben auf dem Siegerpodest.

“Unser Anspruch ist es nicht nur, attraktive Strom- und Gasangebote zu bieten, sondern auch ein breites, bedarfsgerechtes Produktspektrum sowie verlässliche, zukunftsorientierte Services. Dass enviaM und MITGAS auf Basis von Kundenurteilen themenübergreifend als Branchengewinner unter den regionalen Energieversorgern ausgezeichnet wurden, freut uns besonders”, sagt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM und MITGAS.

Die umfassende Untersuchung basiert auf Kundenurteilen, die über ein Online-Panel erhoben und nach wissenschaftlich belastbaren Scores ausgewertet wurden. Dabei fanden sowohl die Antworten aktueller als auch ehemaliger Kunden Berücksichtigung, wobei der letzte Kontakt mit dem Unternehmen nur maximal 36 Monate zurückliegen durfte. Den Titel “Deutscher Champion” tragen ausschließlich die jeweiligen Branchenbesten.

Die Ergebnisse zu den “Deutschen Champions 2021” haben DIE WELT und ServiceValue online veröffentlicht.

(Link: https://servicevalue.de/ranking/champions-in-der-kundenbegeisterung/)

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

