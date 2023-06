ALL-IN Leadership: Die Schlüsselkompetenz für nachhaltigen Erfolg

Mit Entschlossenheit, Führung und Mut zu außergewöhnlichen Ergebnissen

Viele Menschen fragen sich: „Wie werde ich erfolgreich? Was ist das Rezept um Ziele zu erreichen?“ Fragen, dessen Antwort den Meisten verborgen bleibt. Eine Frau hat sich zum Ziel gesetzt, diese Frage zu beantworten: „Wie meistert der Mensch erfolgreich das Spiel des Lebens?“

Dazu vertritt diese Frau eine furchtlose Einstellung. Für sie gibt es kein Zurückhaltung, kein Zaudern, kein Zögern – sie ist bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Sie weiß, dass wahre Veränderung und Erfolg durch konsequentes Handeln erreicht wird. Das ist es, was Leadership für sie bedeutet. Für die Weltenbummlerin ist das Leben ein Spiel, bei dem alles auf eine Karte gesetzt wird. Hat der Mensch ein Ziel, heisst es ALLES für diesen Zweck zu tun! Volle Einsatzbereitschaft. Sie nennt das „ALL-IN“. Andere nennen es „sich voll hingeben“.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Passion, Begeisterung und Hingabe, mit der die Umsetzung vorangetrieben wird.

Leadership bedeutet für sie, mit jeder Faser des Seins, des Handelns in eine Sache einzutauchen. Den Lead – im wahrsten Sinn des Wortes – zu übernehmen. Es bedeutet, die Energie, Einsatz und Engagement darauf zu konzentrieren, um seine Ziele zu verwirklichen. Verantwortung zu übernehmen, gezielt Prozesse einzusetzen und andere zu inspirieren, dasselbe zu tun.

Hand aufs Herz: Wie setzen Sie sich für Ihre Ziele in Ihrem Leben ein? Wie setzen Sie Ihre Karten ein? Gehen Sie ALL-IN oder bearbeiten Sie gleichzeitig zwanzig Themen und wundern sich, dass Sie bei jedem Thema Anfänger bleiben?

In einer Welt, die nach Führung ruft, verkörpert diese Umsetzerin die Essenz des Leadership. Sie zeigt vor, dass das Spiel des Lebens mit Mut und Entschlossenheit anzugehen zum Erfolg führt. In ihrem Streben nach Erfolg und Erfüllung hat sie erkannt, dass Leadership mit ALL-IN Einsatz der Schlüssel zum Erfolg ist, um das Unmögliche möglich zu machen.

Diese Frau ist eine Expertin in ALL-IN Leadership und noch wichtiger: Sie befähigt Privatpersonen und Unternehmen ebenfalls ALL-IN zu gehen und den Erfolg zu erreichen, von dem andere träumen.

Die gebürtige Oesterreicherin behauptet diese Expertise mit Fug und Recht. Warum? Als ehemalige Direktorin eines Spielkasinos war sie eine der wenigen Frauen in einer Männerdomäne, die versteht, was es bedeutet, alles aufs Spiel zu setzen. Falls Sie denken, dass sie aus einem kleinen Spielcasino im hintersten Tal kommt, korrigieren wir dies: Nein, sie kommt aus dem renommierten und bekannten St.Moritz! Es gibt zwei Städte auf der Welt, in denen Spielcasinos eine Rolle spielen: Monaco und St.Moritz. Dort treffen sich die Menschen, die ALL-IN gegangen sind und das erreicht haben, wovon andere träumen.

Sie hat sich vorgenommen, vielen Menschen zu zeigen, wie sie ALL-IN gehen, um ihr Leben mit Erfolg zu meistern. Nicht nur viele Schweizer, sondern die Elite der Welt haben ihre Telefonnummer, um sie zu erreichen. Diese Frau heißt Carmen Cornelia Haselwander und ist besser bekannt als die „Go ALL-IN Lady“.

Sie, die Expertin für ALL-IN Leadership zeigt, wie die richtigen Karten wann ausgespielt und gezielt Risiken eingegangen werden. Wie mit der richtigen Strategie und dem nötigen Einsatz große Erfolge erzielt werden. Mit ihrem Know-how und 27 jährigen Management Erfahrung aus den unterschiedlichsten Branchen, begleitet und unterstützt Haselwanter Macher & Umsetzer auf ihrem Weg zu ihrem Erfolg. Sie zeigt auf, wie Sie Ihre Stärken und Fähigkeiten bestens einsetzen und wie Sie Hindernisse aus dem Weg räumen.

Mit ihr, Carmen Cornelia Haselwanter, der Expertin für Leadership, an Ihrer Seite gehen Sie ALL-IN um das Leben führen, von dem Sie geträumt haben. Worauf warten Sie noch?

Kontaktieren Sie die Expertin für ALL-IN Leadership, übernehmen Sie zusammen mit ihr den Lead ihres Lebens und lassen Sie sich von ihr auf ihr auf Ihre Erfolgsreise im Privatleben und in Ihrem Unternehmen führen!

Weitere Informationen unter:

www.Carmen-Cornelia-Haselwanter.com

www.Podcast-whatsnext.com

Carmen Cornelia Haselwanter, Expertin für Leadership, begleitet Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zum Erfolg. Laut Haselwanter is es essentiell die Führung über das eigene Leben zu übernehmen. Mit ihrer ALL-IN Strategie hilft sie ihren Klienten u.a., ihr volles Potenzial zu erkennen und einzusetzen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich.

Mit ihrer 27 jährigen Erfahrung im Management, unter anderem in den Bereichen Tourismus, Design, Education und Entertainment, sowie ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin des Casino St. Moritz, bringt sie ein fundiertes Wissen und eine breite Expertise mit.

Sie hat erkannt, dass viele Potenziale in Unternehmen ungenutzt bleiben, sei es bei den Mitarbeitern oder den angebotenen Dienstleistungen und Produkten.

Carmen Cornelia Haselwanter motiviert ihre Klienten, aus der Routine auszubrechen und sich auf das Abenteuer der Entdeckung einzulassen. Sie ermutigt sie, ALL-IN zu gehen und dadurch ein erfolgreiches Privat- und Berufsleben zu leben.

Als Schriftstellerin, internationale Speakerin und Gastgeberin des Podcasts „What’s next?“ teilt Carmen Cornelia Haselwanter ihr Fachwissen und ihre Inspiration. Neben 1:1 Begleitung bietet sie auch Gruppenseminare und Retreats an und unterstützt als Expertin für Potenzialentfaltung internationale Unternehmen.

