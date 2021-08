Als Speaker möchte ich mich nicht an digitale Formate gewöhnen

Gerade als die Speaker-Karriere der Unternehmerin Helen Hain erfolgreich startete, kam der erste Corona Lockdown. Nicht die Bühne wurde zu ihrem zweiten Standbein, wie sie es sich erträumt hatte, sondern die neu angeschaffte Kamera in ihrem Büro.

Zu ihrem 50. Geburtstag von drei Jahren, hat sie sich eine Rednerausbildung bei Hermann Scherer geschenkt. “Es war einfach Zeit für etwas Neues stellte ich in einem ruhigen Moment in meinem Strandstuhl auf Sylt fest. Jahrelang habe ich nur gearbeitet, eine Krise nach der anderen gemeistert, über 60 Mitarbeiter geführt und drei Kinder alleinerziehend großgezogen. Das Gefühl, dass ich nun bereit war für neue Herausforderungen und Aufgaben, machte sich in mir breit,” erzählt die Vertriebsexpertin.

Zum Start ihrer Rednerausbildung ließ die erfolgreiche Unternehmerin ihr turbulentes Leben Revue passieren. Mit 24 Jahren war sie Witwe, Mutter eines kleinen Mädchens und Erbin der Firmenschulden ihres verstorbenen Ehemanns in Millionenhöhe. Über Nacht wurde sie Unternehmerin und führte binnen acht Jahren learning-by-doing die Firma aus den Schulden, um sie anschließend zu verkaufen.

Kurz darauf übernahm sie ihr heutiges Unternehmen, eine Vertriebsberatungs- und Telemarketing Agentur mit Sitz in Eschborn, aus der Insolvenz. Diese Woche feiert sie mit ihrem 4. Baby, wie sie ihre Firma MarketDialog liebevoll nennt, 19-jähriges Firmenbestehen.

Die Retrospektive ihres Lebens verdeutlichte, dass es ihre mutigen Entscheidungen und Handlungen waren, die sie aus einer desaströsen Situation zum Erfolg geführt haben. “Im Gespräch während meiner Ausbildung bei Hermann Scherer, realisierte ich erst, was ich mich bereits in jungen Jahren alles getraut habe. Zum ersten Mal verspürte ich Stolz. Mein Mut und meine Vertriebsstärke haben mich ein Leben lang begleitet, mit diesen zwei Eigenschaften habe ich meine Resilienz gesteigert.” Die Attribute Mut und Vertriebsstärke bilden den Schlüssel zu ihrer heutigen Expertise und damit den Schwerpunkt ihrer Vortragsinhalte. Angereichert werden ihre Reden durch lebhafte und zum Teil amüsante Erzählungen ihrer vielfältigen persönlichen Erfahrungen.

Heute appelliert sie in ihren Vorträgen an Manager und Unternehmer an sich zu glauben, Entscheidungen zu treffen und mutiger zu handeln. Zu mehr Mut im Berufsleben wie im privaten Umfeld ruft die toughe Geschäftsfrau auf. “Wir müssen uns fragen, was im schlimmsten Fall passieren kann, wenn wir mutige Entscheidungen treffen. Meistens sind die Konsequenzen des Scheiterns geringer, als jene es nicht versucht zu haben und es eines Tages zu bereuen,” so Helen Hains Standpunkt.

Womit sie trotz ihrer mutigen Lebenseinstellung nicht gerechnet hatte, ist dass ihre Speaker-Karriere gerade in Zeiten von Corona einen gewaltigen Erfolg erfahren würde. Mittelständische Unternehmen und Konzerne wurden auf sie aufmerksam und buchen sie, um ihre Mitarbeiter, die im Home-Offices arbeiten, mit Helen Hains inspirierenden Inhalten in Online-Veranstaltungen zu motivieren und den Teamgeist zu fördern.

“Wie gerne hätte ich während meiner Vorträge in die Gesichter geschaut und die Atmosphäre live erlebt. Doch ich möchte nicht klagen, denn ich bin sehr dankbar, dass ich trotz Lockdown, sehr gut gebucht bin und wir durch die Digitalisierung diese Möglichkeiten der Interaktion haben. Aber ich möchte mich nicht an Online-Formate gewöhnen müssen. Letzte Woche hatte ich endlich wieder einen Live Auftritt, natürlich unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln, aber ich habe es sehr genossen auf der Bühne zu stehen und den Menschen im Publikum nahe sein zu dürfen”, erzählt die Speakerin voller Begeisterung.

Keynote-Speaker Helen Hain ist seit 19 Jahren Managing Partner der Vertriebsberatungs- und Telemarketing Agentur MarketDialog GmbH in Eschborn und berät mit 65 Mitarbeitern mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne.

