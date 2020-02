André Klose ist neues Beiratsmitglied bei der Digitalagentur dotSource

Unternehmensbeirat erweitert:

Jena, 05. Februar 2020 – Um an die Erfolge der letzten Monate anzuknüpfen, setzt die Digitalagentur dotSource zusätzlich zum Know-how des bisherigen Beirats auf die Beraterkompetenz und Erfahrung von Andre Klose, ehemaliger ClientHouse-Gründer und Geschäftsführer bei Accenture.

Seit 2016 arbeitet die Geschäftsführung der dotSource mit einem Beirat zusammen, der sich bislang aus vier verschiedenen Mitgliedern zusammensetzte. Dieser Beirat dient der dotSource-Geschäftsführung als Gesprächs- und Diskussionspartner, auf dessen Expertise und Erfahrung die Digitalagentur sowohl in operativen als auch in strategischen Unternehmensfragen zurückgreifen kann. Seit Anfang des Jahres wird der Beirat nun um den selbstständigen Unternehmensberater Andre Klose ergänzt.

Auf Grund seiner internationalen Erfahrungen beim Aufbau eines E-Commerce Beratungshauses, unter anderem in San Francisco und Hong Kong, setzte Klose bereits 2004 als einer der ersten in Europa mit seinem Geschäftspartner in der ClientHouse GmbH auf Cloud Computing und salesforce.com und führte internationale Unternehmen erfolgreich durch die digitale Transformation. Nach über 300 Projekten in über 60 Ländern fusionierte ClientHouse an die Accenture GmbH, in der sich Klose von 2014 bis 2016 als Geschäftsführer und Innovations-Lead für den Ausbau der Beratung in der DACH-Region einsetzte.

Klose ist erfahrener Unternehmer, selbständiger Geschäftsführer und Managementberater für digitale Transformation. Mit seinem Beratungslabel CloudPirat steuert der studierte Betriebswirtschaftler und Informatiker heute Unternehmen ins Wachstum und Start-ups hin zu attraktiven und gut strukturierten Marken. „dotSource ist für mich ein vergleichsweise „junger Laden“, der bereits viel erreicht hat und begeistern kann“, so Klose, „Ich sehe den Schlüssel zum Erfolg in der internationalen Ausrichtung, Innovationskraft und Kundenorientierung und freue mich das Team dabei zu unterstützen.“

Klose lebt heute in Jena, ist Vater von drei Kindern und ein leidenschaftlicher Segler. Er engagiert sich für ein vereintes Europa und mehr Privatsphäre und Datenschutz im Internet.

dotSource, das sind über 300 Digital Natives mit einer Mission: Kundenbeziehungen digital zu gestalten. Unsere Arbeit entspringt der Verbindung von Mensch, Raum und Technologie. Seit 2006 unterstützen wir Unternehmen bei der digitalen Transformation. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digitalmarketing und künstliche Intelligenz: Unsere Lösungen sind nutzerorientiert und emotional, gezielt und intelligent. Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden, deren spezielle Anforderungen und Bedürfnisse ab der ersten Idee einfließen. Von der Strategieberatung und Systemauswahl über Branding, Konzeption, UX-Design und Conversion-Optimierung bis zum Betrieb in der Cloud – gemeinsam entwickeln und realisieren wir skalierbare Digitalprodukte. Dabei setzen wir auf New Work und agile Methoden wie Scrum oder Design-Thinking. Unserer Kompetenz vertrauen Unternehmen wie Esprit, EMP, BayWa, Axel Springer, hagebau, C.H.Beck, Würth und STABILO.

