AOC Q24B36X und Q27B36X mit 144 Hz und 0,5 ms MPRT

QHD-Monitore für mehr Vielseitigkeit zu Hause und im Büro

Amsterdam, 23. Januar 2026 – Display-Spezialist AOC erweitert seine vielseitige B3-Serie um zwei neue QHD-Monitore für Anwender, die mehr von ihrem Display erwarten. Ob es darum geht, Tabellenkalkulationen zu bearbeiten, durch Inhalte zu scrollen oder nach Feierabend bei einem Spiel zu entspannen: Der 60,5 cm (23,8″) große Q24B36X und der 68,6 cm (27″) große Q27B36X überzeugen mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, einer Bildwiederholrate von 144 Hz und einer Reaktionszeit von 0,5 ms MPRT sowie stets flüssigen Darstellungen.

Mehr als nur ein Office-Monitor

Bei der B3-Serie ging es schon immer darum, praktische, ansprechend designte Displays für zu Hause und den Arbeitsplatz anzubieten. Der Q24B36X und der Q27B36X führen diese Philosophie fort, indem sie eine Bildwiederholrate bieten, die normalerweise nur Gaming-Monitoren vorbehalten ist: 144 Hz ermöglichen ein extrem flüssiges Scrollen, eine ruckelfreie Videowiedergabe und geschmeidige Casual-Gaming-Sessions. Die MPRT-Reaktionszeit von 0,5 ms sorgt dafür, dass schnelle Spielaktionen klar und ohne Ghosting dargestellt werden. Beide kommen selbstverständlich im schnörkellosen B3-Design mit seinen schmalen Einfassungen, das sich in jede Umgebung einfügt. Dadurch eignen sie sich ideal für alle, die ihren Monitor sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit nutzen.

QHD-Schärfe und IPS-Vorteile

Beide Modelle verfügen über IPS-Panels mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, die deutlich schärfere Details als Full HD bietet. Texte sind gestochen scharf, Bilder detailreich und der zusätzliche Platz auf dem Bildschirm macht Multitasking komfortabler. Der 27″-Monitor Q27B36X bietet eine Pixeldichte von 109 ppi (Pixel pro Zoll) mit einer Abdeckung von 118,5 % sRGB und 92,1 % DCI-P3. Der 23,8″-Monitor Q24B36X weist dagegen eine höhere Pixeldichte von 123 ppi bei 114,7 % sRGB und 88,8 % DCI-P3 auf.

Weite Betrachtungswinkel von 178°/178° sorgen dafür, dass die Farben aus verschiedenen Blickrichtungen konsistent bleiben, was nützlich ist, wenn man sich den Bildschirm mit einem Kollegen teilt oder wenn man sich während eines Videoanrufs einmal zurücklehnen möchten. Die Helligkeit von 300 cd/m² sorgt für eine angenehme Ansicht bei typischer Beleuchtung zu Hause und im Büro.

Adaptive-Sync und HDR10

Die Adaptive-Sync-Technologie verhindert Tearing, indem sie die Bildwiederholrate des Monitors an die Ausgabe der Grafikkarte anpasst und so jederzeit flüssige Bilder ermöglicht. Die HDR10-Unterstützung verbessert den Kontrast und die Farbtiefe bei der Wiedergabe kompatibler Inhalte und verleiht Streaming-Videos und Spielen, die dies unterstützen, zusätzliche Lebendigkeit.

Komfortabel auch bei langen Sessions

Flicker-Free-Technologie und der Modus „Low Blue Light“ schonen die Augen bei längeren Sitzungen vor dem Bildschirm – ein wichtiger Aspekt für alle, die viele Stunden am Stück vor dem Screen verbringen. Die Displays können für eine optimale Positionierung geneigt (-5°/21°) und dank der VESA-100×100-Kompatibilität an der Wand montiert oder mit Monitorarmen verwendet werden, was eine flexiblere Einrichtung ermöglicht.

Einfache, praktische Konnektivität

Beide Modelle sind mit einem HDMI 2.0- und einem DisplayPort-1.4-Eingang sowie einem 3,5-mm-Kopfhörerausgang mit direktem Anschluss zum Monitor ausgestattet, wodurch die Anforderungen der meisten Desktop-PCs, Laptops und Konsolen der aktuellen Generation abgedeckt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Der AOC Q24B36X und der Q27B36X sind ab Januar 2026 für 149,00 / 169,00 EUR (jeweils UVP) beziehungsweise 129,00 / 149,00 CHF (jeweils UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

