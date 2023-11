AOC und AGON by AOC kündigen Black-Friday-Deals an

Exklusive Angebote für brillante Bildschirme

Amsterdam, 23. November 2023 – Sparfüchse aufgepasst: AOC und seine renommierte Gaming-Submarke AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore und IT-Zubehör1 – gehen mit einer Reihe außergewöhnlicher Angebote für ihre Gaming- und Office-/Homeoffice-Monitore in den diesjährigen Black Friday. Starke Performance, modernste Features und eine hohe Produktqualität zu erstaunlich günstigen Preisen – Gamer und all jene, die ihre Bürotechnik pushen wollen, dürfen sich freuen.

Das Gaming-Portfolio von AGON by AOC umfasst eine breite Palette von Modellen, die sich an das gesamte Gaming-Publikum richten, vom Gelegenheitsspieler bis hin zum E-Sport-Athleten, der an Turnieren teilnimmt. Innerhalb dieses Portfolios bietet die Kategorie AOC GAMING ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Einsteiger und Mainstream-Gamer. Die Kategorie AGON versteht sich als Upgrade-Angebot für Gamer und Enthusiasten der Mittelklasse, die zum Beispiel Monitore mit USB-C-Konnektivität oder KVM-Switch suchen. AGON PRO hingegen richtet sich mit Top-Spezifikationen an E-Sportler, Profi-Enthusiasten und Content Creators. Einige Monitore dieser Gruppe verfügen über Merkmale wie OLED-Panels oder MiniLED-Hintergrundbeleuchtung, preisgekrönte Designs, ultraschnelle Bildwiederholraten von bis zu 360 Hz und nützliche Extras wie den NVIDIA Reflex Latency Analyzer oder einen Screen Shield zur Verbesserung der Sichtbarkeit und des Kontrasts bei hellem Umgebungslicht.

Diese Monitore von AGON by AOC wurden entwickelt, um den Anforderungen moderner Gamer gerecht zu werden. Sie kombinieren hohe Bildwiederholraten, atemberaubende Auflösungen und ein funktionales Design, um ein unvergleichliches Spielerlebnis zu gewährleisten.

Im Monitor-Portfolio von AOC ist wirklich für jeden etwas dabei – übrigens nicht nur für Gamer. So bieten auch die B2B- und B2C-Produktlinien von AOC eine große Vielfalt. Einige Displays verfügen zum Beispiel über 5-MP-Webcams und Mikrofone mit Geräuschunterdrückung für das ultimative Homeoffice-Erlebnis. Von erschwinglichen Basis-Displays für den allgemeinen Gebrauch bis hin zu voll ausgestatteten Ultrawide-Modellen mit integrierter USB-C-Dockingstation: Im Angebot von AOC findet sich für jeden User und jede Anwendung das passende Modell.

Weitere Informationen zu den Monitoren und Black-Friday-Angeboten von AOC unter:

https://aoc.com/de/black-friday-2023

https://aoc.com/at/black-friday-2023

https://aoc.com/ch-de/black-friday-2023

https://aoc.com/at/gaming/black-friday-gaming-2023

https://aoc.com/de/gaming/black-friday-gaming-2023

https://aoc.com/ch-de/gaming/black-friday-gaming-2023

1 IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2023 Q1

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

